Cruceros y Brasil, las opciones top de los uruguayos que vacacionan en el exterior

La temporada estival -afectada por el dólar “turista” argentino- complica la visita de los principales clientes de las playas uruguayas se verá también sacudida por el aumento en el número de uruguayos que optaron por vacacionar fuera del país. Los cruceros y Brasil son los destinos preferidos por aquellos que prefieren cruzar las fronteras.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Agentes de Viajes, Carlos Pera, dijo a El Observador que el número de uruguayos que veranean fuera del país aumentó entre un 10% y 15% en comparación con el año pasado. Añadió además que “el uruguayo viaja más en enero”, pero que el “fuerte de la operación” se concreta entre noviembre y diciembre.

En cuanto al turismo de cruceros, advirtió que el mercado “creció entre un 70% y 80%”. En ese sentido, comentó que este año se fundó una segunda compañía en ese rubro y que entre las dos compañías que funcionan embarcan 1.000 pasajeros por semana.

Para Sergio Bañales, director de la agencia de viajes Mac Travel, “el uruguayo es muy de familia” y prefiere celebrar la Navidad y el fin de año en el país. Sin embargo, reconoció que “salieron algunas promociones tentadoras” que popularizaron “pasar Navidad y fin de año en cruceros”.

El gerente de Geant Travel, Fernando Riva, coincidió con Bañales en que Brasil es el destino elegido por los uruguayos que apuestan al turismo regional. Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía, Búzios, Camboriú y Ferrugem son algunos de los destinos preferidos por los viajeros.

“Los destinos de Brasil son líderes todos los veranos pero aumentaron este año en un 8% o 10%”, aseguró Bañales.

Riva también reconoció que El Caribe es el destino elegido por aquellos que prefieren viajar más lejos y que la estadía en promedio en esa zona no supera la semana. Bañales coincidió y contó que Isla Mujeres “se está popularizando” entre los destinos mexicanos.

Por su parte, Bañales confirmó que las playas de Ecuador y Colombia se están vendiendo un 30% más que el año pasado y que los destinos ubicados en Chile y en Perú “bajaron drásticamente por los hechos conocidos”.

¿Cómo se financian los viajes?

La mayoría de los viajeros prefiere financiar sus viajes con tarjetas de crédito. Para Bañales, entre un 70% y 80% de los pagos se hace con tarjeta de crédito. Riva dijo que Geant Travel promocionó una oferta de pago en 12 cuotas con la tarjeta Oca y eso generó que se incrementara en un “200% o 300%” el uso de ella en comparación con otros sellos.

“La principal financiación es a través de tarjetas de crédito porque los bancos tienen distintas promociones”, aseguró Pera. Además, dijo que “están surgiendo posibilidades de financiación que ofrecen créditos para utilizar en viaje con una gran cantidad de cuotas y eso hace que los diferentes productos estén al alcance de un mayor número de personas”.

La "argentinodependencia"

Sergio Bañales fue muy crítico con las autoridades salientes del Ministerio de Turismo por no haber trabajado sobre la "argentinodependencia". En ese sentido, recordó que en reiteradas oportunidades instó a las autoridades a trabajar sobre otros mercados cercanos. Criticó que no se haya trabajado en conjunto entre los sectores públicos y privados. "Hubiéramos cambiado el destino de chilenos, colombianos, mexicanos y ahí no estábamos temblando por Argentina”, lamentó.