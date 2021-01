Cruces por medidas para frenar el covid: entre contradicciones, drama, y la figura de Salinas

Los parlamentarios reabrieron la discusión por el manejo de la pandemia y las medidas que tomó el gobierno desde la llegada del coronavirus al país. Para el senador nacionalista Jorge Gandini, hay “contradicciones” en la postura del Frente Amplio (FA) y, desde la oposición, el senador Óscar Andrade apuntó que es “dramático” que el Ejecutivo no atienda la demanda social.

El dirigente frenteamplista insistió en que su fuerza política planteó licenciar a la población de mayor riesgo en abril y también en diciembre. También lo propuso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “No hemos tenido hasta ahora una explicación de por qué no se avanza en medidas que son de abrumador sentido común”, expresó, en una rueda de prensa que consignó Telemundo.

Andrade remarcó que actualmente el país está en una circunstancia financiera “sólida” y tiene la posibilidad de recurrir a un “crédito a bajo costo” para atender a la demanda social, Según expresó, eso no se está haciendo y dijo que es “dramático”.

Para el legislador frenteamplista, la diferencia con lo ocurrido en 2002 es “sustantiva”, y recordó que el entonces ministro de Economía, Alejandro Atchugarry “hacía lo que podía”. Incluso “llegó a llamar al PIT-CNT porque estuvo al borde de no pagar los sueldos y estaba en una circunstancia de poder pagar con bonos. O sea, no había un peso en caja y nadie le prestaba un peso al Uruguay, teníamos una crisis profunda, no había dónde recurrir”, mencionó.

Por su parte, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini, expresó: “Es curioso que el Frente Amplio, que reclama medidas más drásticas, fue quien no voto la ley hecha para impedir las aglomeraciones y para el cierre de fronteras. Piden más pero lo que hay no lo votaron, es una contradicción importante, ¿no?”.

Gandini reconoció que es necesario reducir la movilidad, pero acotó: “Después nos llaman los sectores interesados y nos dicen: los artistas no trabajamos, los comercios no vendemos, los hoteles están cerrados, la temporada es muy mala, no tengo trabajo... Y (desde el FA) nos están pidiendo lo contrario, que abramos la economía”.

Para Gustavo Penadés “la única” solución para contener la pandemia es el cuidado individual. “A mi nada me garantiza que el confinamiento obligatorio implique una baja de los casos, dijo ante la prensa, en el Parlamento.

Además, pidió terminar con "eufemismos". "Está llegando la hora de que el que está reclamando más medidas, diga qué es concretamente lo que reclama. Que el que quiera una cuarentena obligatoria que lo diga; que el que quiera cerrar los peajes que lo diga, y se haga cargo" sostuvo el legislador nacionalista.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone indicó: “Yo creo que acá está pasando otra cosa, que es el crecimiento de (Daniel) Salinas en la opinión pública, se empieza a divisar como un dirigente político importante”. Añadió que desde la oposición se lo ve como un “rival político a futuro y buscan algún tipo de crítica para llevarlo al desgaste”.

En tanto, el legislador colorado Pablo Lanz dijo que su fuerza política “confía en el Poder Ejecutivo” sobre las medidas puestas en práctica y llamó a tener “cautela” ante las noticias que se conocerán en las próximas horas sobre las negociaciones internacionales por la vacuna contra el coronavirus.