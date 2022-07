¿Cuáles fueron los pedidos del juez al MSP y Pfizer sobre las vacunas contra el covid?

El juez subrogante de lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey intimó el 1° de julio al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la empresa Pfizer a presentar información relativa a las vacunas contra el coronavirus, su composición, sus efectos secundarios, y el contrato entre el gobierno y la empresa. La resolución también implica información vinculada a las vacunas de Sinovac y AstraZeneca.

La decisión llega para dar lugar a un pedido de amparo del abogado Maximiliano Dentone, que a nombre propio se dirigió al Poder Judicial para reclamar información al gobierno y a la empresa farmacéutica estadounidense. El abogado exigió la “suspensión de la vacunación contra el covid-19 en niños”, ya que entiende que el Estado “lleva adelante un verdadero experimento, tomando a los niños como ‘ratones de laboratorio’” con su vacunación.

Recarey, quien ingresó al juzgado como titular por la Feria Judicial que comenzó el 1° de julio, dio 48 horas hábiles a los organismos implicados para presentar información sobre 15 pedidos de Dentone, según explica la resolución judicial 1189/2022 a la que accedió El Observador. El MSP ya recaba información para presentarla en el juzgado el próximo miércoles a las 9 horas, informó el ministro de Salud, Daniel Salinas, a El Observador.

Entre ellos, se intimó "muy especialmente" a Pfizer para que manifieste si "ha admitido, en cualesquier ámbito, interno o externo a ella y sus socios, la verificación de efectos adversos de las vacunas", sobre todo en lo "relativo a la población infantil".

Según el escrito, "se hace necesario disponer de un máximo de elementos fácticos de juicio para elaborar la ponderación pertinente al objeto del amparo", que permitan "estudiar la realidad sobre la que se proyecta" el caso.

Dentone defendió al legislador César Vega cuando acusó a periodistas por difamación, tras presentar en el Parlamento a dos mujeres que decían imantar objetos metálicos tras vacunarse contra el coronavirus pero, sin embargo, no se habían vacunado.

Los pedidos

1) Presentar una "copia certificada" y "completa" de "todos y cada uno de los contratos de compra" de las vacunas contra el coronavirus que los organismos hayan suscrito o "simplemente estén a su alcance".

Los organismos deben manifestar si "dichos instrumentos han contenido cláusulas de indemnidad civil" o "impunidad penal" para los proveedores.

2) Dar un "amplio detalle acerca de la composición bioquímica" de todas las vacunas dadas en el país (Pfizer, Sinovac, AstraZeneca), pero en especial la de Pfizer, por ser la utilizada en los menores de edad.

3) Explicar si "las dosis se distribuyen por lotes o partidas diferenciales". De tratarse de lo segundo, el juez pide saber "por qué razón, y en base a qué criterios, se proveerían cada uno a diferentes estamentos poblacionales".

4) Especificar cuáles vacunas "contienen la sustancia llamada 'ARN mensajero'", explicar qué significa ese término, y detallar "qué consecuencias terapéuticas o extraterapéuticas -adversas o no- pueden comportar para la persona con ella inoculada". Los organismos deben fundamentar su respuesta si sostienen que este mecanismo es inócuo.

5) Informar sobre "la posible presencia de óxido de grafeno en las llamadas vacunas a disposición de la población".

6) Informar si las vacunas contienen "elementos nanotecnológicos". En estos tres últimos reclamos se pide que se especifique si se desconoce sobre los componentes de la vacuna.

7) Certificar "si las sustancias contenidas en las llamadas vacunas suministradas en Uruguay, son experimentales o no", y si "están aprobadas" por la Agencia de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA), o por "otro tipo de permisión de emergencia".

También deberán acreditar si alguna entidad, estatal o farmacéutica, admitió "el carácter experimental de las mencionadas 'vacunas'".

8) Presentar la información disponible de lo que "científicamente se sabe -y no se sabe- sobre la efectividad" de estas inyecciones, y sus "efectos posteriores a corto, mediano y largo plazo".

9) Suministrar las "cifras oficiales" de la "incidencia negativa o positiva" de la vacunación en lo referido a "la cantidad de contagios y de muertes" por coronavirus, desde el inicio de la campaña de vacunación hasta la fecha.

10) Manifestar "si se han hecho estudios tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por Covid-19 a partir de marzo de 2021".

11) Detallar el promedio de edad global de los fallecidos por coronavirus en el país, y cuántos de ellos fueron "por" el coronavirus (debido a la enfermedad) y cuántos "con" el virus (sin deberse directamente a la enfermedad).

12) Demostrar "científicamente" si los no vacunados son un "peligro sanitario para el conjunto de la población". Si la respuesta es afirmativa, Recarey pide conocer "la determinación y demostración del grado de peligrosidad", si los vacunados y los no vacunados "contagian por igual, o no", y que se explique por qué "la vacunación no habría sido ordenada con obligatoriedad".

13) Aclarar "las razones de la imprevisión de consentimiento informado" en la campaña de vacunación del gobierno.

14) Brindar la identidad de los "técnicos profesionales" que "han dirigido y dirigen" esta campaña, o han asesorado al gobierno "a cualquier nivel". Se solicita también que se detalle si alguno de ellos integra o integró "alguna organización gubernamental o paragubernamental extranjera", o "alguna empresa multinacional" enfocada en el área de la salud.

15) Exponer si se estudiaron terapias "alternativas" contra el coronavirus. Si la respuesta es negativa, las autoridades deben aclarar "por qué no se exploraron esas salidas", y si es positiva deberán brindar los resultados de la investigación y si fueron utilizados en Uruguay.