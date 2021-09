¿Cuáles son las tres cosas que no pueden faltar en una cena romántica con Patricia Wolf?

Por Federico González - Especial para El Observador

@federicogonzaleztalvi

Patricia Wolf es modelo, actriz, comunicadora y DJ. A los 15 años comenzó como promotora y entró el mundo del modelaje de la mano de Valentino Bookings. En Buenos Aires empezó a participar de varios comerciales, y fue elegida por Andrés Calamaro para el videoclip de Flaca.

En 1996 participó por primera vez en televisión en la tira Montaña Rusa, otra vuelta. Fue conductora de Verano Perfecto en Teledoce y se desempeñó como panelista en el programa Algo Contigo, de Canal 4. En noviembre de 2019 debutó como conductora de Cocineros Uruguayos, en TNU.

Patricia se sumó a nuestro ping-pong gourmet y estas fueron sus respuestas:

¿Del 1 al 10, qué lugar ocupa la comida en tu vida?

Depende de mi estado de ánimo. Me di cuenta de cuánto me afecta el apetito. Pero en general diría, siempre y cuando 10 sea el más importante, 7.

¿Un sabor que te recuerde a la infancia?

El de las papas fritas caseras. Es una de mis comidas preferidas y ya no es tan fácil encontrarla por ahí.

¿Qué no falta nunca en tu cocina?

Limón.

¿Dulce o salado?

Salado .

¿Comida preferida?

Muchas se pelean. Pero creo que las papas fritas caseras.

¿Tu plato estrella?

Carne con papas al horno. Las papas con romero pre hervidas en vinagre y sal. Todo crocante por fuera y blandito por dentro.

Me gustaría compartir una comida con…

Mi mamá.

Tres cosas que no pueden faltar en una cena romántica

Velas, música y algo rico.

¿Cuál es el sabor más raro que hayas probado?

El de la cerveza gueuze de Bélgica. Es un sabor completamente distinto, que tira a lo ácido. No es para cualquiera, a mí me gustó.

Nunca probaría…

Hay muy pocas cosas que no probaría pero creo que con los murciélagos paso.

¿Un pecado culposo?

Muchos, todo el tiempo. Pero definitivamente me gusta mucho más la comida poco sana. Encontrar comida sana que me haga sentir que estoy pecando vendría a ser mi estado de nirvana. Me gustan mucho los alfajores de chocolate con dulce de leche. Estoy tratando de hacer un ranking y establecer los mejores. Pienso y discuto mucho sobre ese tema.

Nadie cocina como…

Mi mamá.