Cuáles son los principales argumentos del "No a la reforma"

Hace casi un año que varias organizaciones y colectivos tienen una idea en mente: “el miedo no es la forma”. La articulación “No a la reforma, el miedo no es la forma” nació como contracampaña al plebiscito impulsado por el senador Jorge Larrañaga y tiene por objetivo lograr que no se aprueben la creación de una Guardia Nacional integrada por militares especialmente capacitados para cumplir tareas policiales, la habilitación de los allanamientos nocturnos, el llamado “cumplimiento efectivo de las penas” y la cadena perpetua revisable. La idea de llamarlo “articulación” y no colectivo o movimiento surgió porque pretenden que las organizaciones que participan tengan autonomía, más allá de plenarios quincenales que se realizan y a que existen comisiones para ordenar el trabajo.

“No a la reforma” es visible desde hace varias semanas en pancartas, pines y camisetas de color rosa y suele verse en las muñecas de dirigentes políticos, como el candidato frenteamplista Daniel Martínez, en forma de pañuelos. Entre quienes lo integran se encuentra el PIT-CNT, organizaciones como Hemisferio Izquierdo, Colectivo Catalejo, Ovejas Negras, la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay (FEUU), juventudes político partidarias así como jóvenes que no se identifican con ningún movimiento pero se integraron.

Si hay algo que tienen claro quienes se oponen a la reforma es que tienen que salir a convencer a los ciudadanos de que no pongan ninguna papeleta dentro del sobre. Es decir, el 27 de octubre quienes quieren votar la reforma pondrán la papeleta que dice “Sí”, junto con su voto a una lista, pero quienes no la van a votar no le suman ninguna papeleta a su voto partidario. “La acción es no poner una papeleta”, resumió Daniela Buquet, una de las voceras.

Por ese motivo, los colectivos y organizaciones que pelean para que la reforma constitucional no salga se concentran en exponer por qué creen que es peligroso votar la reforma, pese a que dentro de su argumentación se incluyen propuestas. A continuación, un resumen de los principales motivos por los que creen que la reforma “no es la forma” y cómo creen que se debe trabajar para mejorar la seguridad pública.

Falta de información

Los detractores de la reforma constitucional aseguran que la ciudadanía no tiene claro qué es lo que propone a ciencia cierta el plebiscito y sostienen que el mejor ejemplo de ello es el eslogan “Vivir sin miedo”. “El problema de la inseguridad es real, lo vivimos en la calle todo el tiempo. Entonces en un nombre tan lindo como ‘Vivir sin miedo’ es difícil entender qué es lo que no funciona dentro de esa propuesta, porque con ese eslogan lo compramos todos y todas”, sostuvo Buquet y agregó: “Cuanto menos información tienen, más apoyo. A medida que explicamos qué es lo que estarían votando, se revierte esa tendencia”

Lucas Regal, uno de los jóvenes que no se identifica con ninguna organización en particular pero también es vocero de “No a la reforma” afirmó que votar la reforma derivará en “vivir con más miedo”. Uno de los argumentos para sostener eso es que, según el análisis realizado por los detractores de la reforma, a lo largo de los años ha habido en Uruguay un aumento de las penas y de la cantidad de personas presas pero a su vez es mayor la sensación de inseguridad en la población.

Camilo dos Santos

Daniela Buquet y Lucas Regal, voceros de "No a la reforma"

“El Estado no es malo poniendo gente presa. No falla en eso, es bastante eficiente. Pero lo que tendríamos que analizar son los otros dos focos, el del predelito y el post (quienes son liberados de una prisión)”, dijo Buquet y recordó que seis de cada diez privados de libertad reinciden.

“Las políticas de prevención del delito no se incluyen en la reforma”

Uno de los principales argumentos en contra de la reforma es que no contempla de qué manera prevenir el delito, sino que busca combatirlo una vez que alguien ya delinquió. “Esta propuesta se enfrenta cuando una persona está en conflicto con el delito, pero todo lo que pasó antes no se toca. Las políticas de prevención del delito no se incluyen en la reforma”, sostuvo Buquet.

En esa línea, afirman que tampoco se tiene en cuenta qué pasa cuando un preso cumple su condena. Las chances de que vuelva a delinquir son altísimas, dado que más del 60% de los presos son reincidentes pero, dicen desde “No a la reforma”, no hay ningún punto del plebiscito que aborde este problema. “Este es el problema más importante porque los delitos son cometidos por las mismas personas y para detener el delito hay que pensar en las personas que salen de la cárcel. Notoriamente la cárcel no está funcionando para que esa persona decida dejar de delinquir”, sostuvo Buquet.

En esa línea, ambos voceros mencionaron herramientas que ya están reguladas en Uruguay pero no se cumplen o tienen cupos ínfimos. Por ejemplo, al Dirección Nacional de Apoyo al Liberado tiene una posada para personas que recién terminaron de cumplir su condena y se están reinsertando en la sociedad, pero cuenta solo con 66 plazas, donde pueden vivir por cuatro meses. Un número bastante insuficiente si se tiene en cuenta que al año se liberan 6400 presos. También recordaron que las empresas que ganan licitaciones con el Estado para construir obras tienen la obligación de que el 5% de su plantilla sea de expresos, pero eso no se cumple.

“Lo que tenemos que hacer acá es que la persona no delinca pero para eso se necesitan herramientas para que se reinserten”, agregó Regal e insistió con que el trabajo y la educación son dos caminos que entienden efectivos para mejorar la seguridad pública. A eso le sumó la necesidad de mejorar los programas de rehabilitación de consumo de drogas, una de puertas de entrada y permanencia en el delito.

Allanamientos nocturnos: “violenta”, “trumática” y que “solo ataca el microtráfico”

La propuesta de Vivir sin miedo sobre los allanamientos nocturnos es vista desde el “No a la reforma” como una medida ineficiente y que terminará afectando aún más a los barrios donde las bocas de pasta base son la norma. “No es eficiente para el objetivo concreto. “El narcotráfico es un negocio internacional, amplio y con esta medida solo se toca el microtráfico en los puntos de venta. Pero si queremos combatir el narcotráfico pensemos en la ruta de financiamiento y cómo entra la droga a nuestro país”, dijo Buquet.

Por otra parte, apuntó contra lo “violenta” que es la medida. “Es muy traumático para los niños de los hogares (donde se vende droga). Donde se allana es un hogar, vive una familia. Generar recursos para hacer algo que no genera nada es ineficiente y violento para todo el barrio donde se va a estar llevando adelante la medida”, sostuvo. Regal, en tanto, agregó que “el abordaje de la prepuesta de Vivir Sin Miedo haría todo menos reducir el clima de violencia que vive un vecino todos los días. Incluso lo va a agravar”. A su vez, aseguraron que quienes “caen” con el microtráfico no son los líderes de las redes de narcotráfico, que muchas veces funcionan desde el exterior.

“El aumento de penas ha demostrado que el delito no baja”

“El aumento de las penas es histórico. Las penas aumentan pero el delito no baja. ¿Por qué seguimos en este mismo camino si ya se demostró que no funciona?”, se preguntó Buquet. Por eso motivo, para el movimiento, la propuesta incluida dentro de la reforma del “cumplimiento efectivo de las penas” es más de lo mismo. Esa propuesta implica que ante determinados delitos graves los presos no puedan descontar pena por trabajo o buena conducta.

Leonardo Carreño

Las organizaciones que rechazan la reforma se basan en el artículo 26 de la Constitución que establece que los presos deben incentivos. “Si vos sacás el incentivo de que trabajando o estudiando van a tener menos pena, seguro que no lo van a hacer”, dijo. Lo mismo, explicó, sucedería con la buena conducta. “Si no incentivás a esa buena conducta, nadie te asegura que las cárceles van a ser menos violentas”, sostuvo.

En el caso de la cadena perpetua revisable, también incluida en el plebiscito, las organizaciones sostienen que priva “de la autonomía personal de poder vivir en comunidad” una vez cumplida una condena y genera “perjuicios psíquicos” por no tener la esperanza de ser libre en algún momento de su vida. “Un delito no se termina porque encerramos a una o 40 personas para siempre”, dijo Buquet y cuestionó que la reforma no explica quién integrará la comisión que hará la revisión de cada situación para saber si puede o no ser liberado.

Uruguay con “zonas de guerra”

Para argumentar en contra de la creación de una Guardia Nacional integrada por militares que participarían en las tareas de seguridad, Buquet y Regal se enfocaron en Carlos Silva, el presidente del Círculo Militar, quien se opone a que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía. "A la gente le dieron manija para que salga el plebiscito porque, en su interior, piensa que van a salir los militares para la calle, van a agarrar a todo el malandraje y lo van a hacer pelota. La gente quiere ver a las patrullas en la calle correteando a los chorros”, dijo a El Observador meses atrás.

Buquet mencionó que para que los militares actúen se deben delimitar “zonas de guerra”, que pueden ser las conocidas como “zonas rojas”. “El accionar militar necesita un montón de reglas para actuar que en este plebiscito no está explicitado. Se está planteado que en Uruguay hayan zonas de guerra”, dijo.