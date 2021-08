¿Cuánto ganaron dos de los parques eólicos de UTE en el primer semestre?

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) publicó este martes los estados financieros contables de los parques eólicos Pampa y Arias correspondientes al primer semestre de año.

El parque Pampa vendió energía a UTE por US$ 8 millones y obtuvo un resultado operativo de US$ 3,6 millones. En tanto, el resultado integral del ejercicio fue positivo en US$ 4,3 millones. Por su parte los ingresos por ventas del parque Arias ascendieron a US$ 4,8 millones y el resultado operativo fue de algo más de US$ 2 millones. El parque obtuvo ganancias por US$ 1,7 millones.

El parque eólico Pampa que funciona en Tacuarembó fue en 2015 el primer proyecto en donde se habilitó a que pequeños inversores minoristas fueran socios de UTE. Y fue también una de las emisiones con mayor demanda de ahorristas minoristas para un producto bursátil en el mercado local. Esa avidez abrió la puerta para que más tarde en el tiempo el ente repitiera la receta con la construcción de otros dos parques, Arias en Flores y Valentines en Treinta y Tres.

Estas granjas venden al ente la energía eléctrica que generan, en idénticas condiciones que lo hacen los generadores privados, y tienen contrato con la empresa estatal por 20 años.

Con algo más de cuatro años en funcionamiento las tres granjas eólicas tuvieron un elemento en común: la cantidad de energía generada fue inferior a lo esperado y los flujos de ingresos menores a los planificados. Esa situación obligó a que se tuvieran que determinar las causas y a corregir los modelos financieros pensando en los años de vida útil que todavía restan por delante.

En lo que va del año, la energía generada por Pampa está un 3% por debajo en la comparación interanual, Arias -5,8% y Valentines -9,5%, según datos de UTEi. Este comportamiento va en línea con la cantidad de energía eólica producida por el total de los parques operativos que muestra una caída interanual de 8,7% hasta la fecha.