Cuánto se avanzó con la obra del Ferrocarril Central respecto a lo planificado

La obra del Ferrocarril Central -a cargo del consorcio Grupo Vía Central- para la segunda planta de UPM en Paso de los Toros avanza, aunque por debajo de lo planificado en la última actualización de setiembre del año pasado, según se desprende el último informe trimestral del Fideicomiso Financiero CAF-AM elevado ante la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) al 30 de junio.

"En medio de esta situación, el Contratista EPC (Vía Central) continuó con la ejecución de las obras aplicando planes de aceleración para compensar parcialmente los retrasos en el cronograma de construcción. Al cierre del informe (30 de junio) la obra cuenta con un avance acumulado de un 41,53% frente a un 54,9% planificado en base al plan actualizado de setiembre de 2020 (según el plan inicial lo planificado era de 69,05%)", dice el informe elevado ante la BVM. En diciembre del año pasado, el avance de obra era del 30,6%.

Según lo declarado Vía Central, las desviaciones en el avance de la obra respecto a la programada se deben principalmente a retrasos del MTOP en liberación de terrenos, definición del ancho de la vía del ferrocarril y aprobación final del diseño de la vía férrea que afectan volúmenes y definición final del proyecto. Se ha llegado a una definición final de la vía y el proceso de liberación de padrones está casi terminado (con cinco terrenos pendientes), explica.

Al cierre de junio, se han ejecutado en todos los tramos desvíos de servicios afectados y movimiento de suelos, continua el acopio de balasto y subbalasto, se ejecutaron actividades en alcantarillas, drenajes, puentes y en el cercado de faja y continúan las actividades en las trincheras Capurro, Las Piedras, R102 y Calleros. Además, se mantiene la producción de durmientes monobloque, y la soldadura de barras largas soldadas. Se sigue trabajando en las adecuaciones de ingeniería (muros de contención y modificaciones de drenajes longitudinales, entre otros) necesarias para compatibilizar el proyecto y la faja definitiva.

"Como consecuencia de la ola del covid-19, se han aumentado los controles y medidas de seguridad en todos los frentes de trabajo. A la fecha la pandemia no ha afectado en general al ritmo propio de ejecución de las obras", precisa el reporte.

Al cierre de junio, el Fideicomiso CAF-AM Ferrocarril Central efectuó ocho desembolsos (por un total de 868 millones de UI, equivalente a US$ 97 millones). En tanto, los otros cofinancistas senior desembolsaron conjuntamente un total de US$ 245 millones, de los cuales uno fue realizado en abril por US$ 67 millones. El financiamiento estuvo acompañado por aporte de fondos propios por US$ 35 millones, aporte de deuda subordinada por US$ 41 millones, deuda subordinada de los sponsors por US$ 4 millones y adelantos de PPD por un total de US$ 60 millones, en cumplimiento de la relación mínima acordada.

Principio de acuerdo por sobrecostos

En agosto de 2020, Vía Central solicitó la extensión de la fecha de puesta en servicio de la infraestructura por ocho meses (al 24 de mayo de 2023), al no disponer de oportunamente toda la zona de obras para la construcción del proyecto por demoras en la expropiación de varios predios por parte del Ministerio de Transporte. La empresa uruguaya Saceem tiene el 27% de Grupo Vía Central, consorcio que también está integrado por la española Sacyr (40%), la francesa NGE (27%), y la uruguaya Berkes (6%).

En el informe del fideicomiso, se informó que Vía Central llegó a un "principio de acuerdo" por los sobrecostos vinculados un mayor movimiento de tierra y otros servicios vinculados, por medio "de una extensión del plazo de la concesión y aumento de pagos por disponibilidad" con el Estado uruguayo.

El proyecto estableció originalmente 39 meses para ejecutar el conjunto de las obras del tren, que estarían listas en setiembre de 2022, fecha en la que comenzaría a operar la nueva planta de celulosa. Para compensar el rezago con la entrega del tren, el gobierno tiene previsto hacer doble vía la ruta 5 hasta Paso de los Toros para transportar la celulosa e insumos de UPM 2 con camiones hasta el puerto de Montevideo.

La inversión estimada originalmente del proyecto es de US$ 1.070 millones. El Grupo Vía Central se comprometió a aportar fondos propios por US$ 213 millones, y los restantes 858 millones mediante financiamiento de terceros. De esa cantidad, el fideicomiso CAF-AM aportará el equivalente a US$ 312 millones.