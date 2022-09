Cuatro motivos por los que el blockchain puede favorecer a la industria del entretenimiento

En el último año el mercado de blockchain se valoró en US$ 4.900 millones y según el Sentinel Report de Globant, podría alcanzar US$ 67.400 millones en los próximos cinco años. Es que esta tecnología es cada vez más habitual en el mundo empresarial, dado que —tras saltar la barrera de entrada al mundo crypto— compañías de los más variados rubros optaron por utilizarla para beneficiar sus verticales de negocio.

El blockchain abre la puerta a nuevas oportunidades, reinventando la forma en que las empresas operan a través de procesos más efectivos. “El primer paso para comprender el blockchain es verlo como una herramienta de cambio, aplicable a múltiples propósitos para mejorar la eficiencia de los procesos que empoderan a las personas, las industrias y las empresas” dijo el business developer en Globant Blockchain Studio, Pablo Lipstein.

Un sector influenciado por el blockchain es la industria de entretenimiento, en el que la tecnología se utiliza para beneficiar cuatro características del proceso de desarrollo de un negocio.

En primer lugar, para crear una propiedad digital única. Tal como explica el informe de la tecnológica, los tokens no fungibles (NFT) permiten la creación de una propiedad digital única por lo que —a diferencia de los criptoactivos convencionales— tienen un valor excepcional. Y un token no fungible representa desde una canción o una pieza de arte digital hasta una película. Para este ejemplo puntual —la industria del cine—, Sentinel Report señaló que esto significa rastrear modificaciones en blockchain e identificar quién está realizando una distribución no autorizada del archivo. "Esto puede ser rastreado debido a la transacción criptográfica incorporada en los metadatos de una película en particular”, explica el informe.

En segundo lugar, para eliminar a los terceros de los procesos. Los mercados basados en blockchain hacen posible que el creador sea al mismo tiempo el propietario de contenido digital. Por lo tanto, los creadores distribuyen su trabajo sin que un tercero cobre por ello, preservando por completo los ingresos de su trabajo. A través de la automatización de contratos inteligentes que validan los datos, se realizan registros de auditoría inmutables desde las vistas de contenido hasta los pagos de regalías.

Según Globant, esta tecnología permite que los artistas, creadores de contenido y jugadores de videojuegos se empoderen dado que ellos mismos pueden distribuir su desarrollo. Como consecuencia, se abre la puerta a la participación de nuevos jugadores para democratizar estas industrias.

En tercer lugar, el blockchain permite seguir las métricas publicitarias. Blockchain almacena información y registra transacciones en tiempo real por lo que los anunciantes pueden realizar un seguimiento de los gastos publicitarios, lo que permite una mayor transparencia de la que pueden reproducir los métodos actuales

En cuarto y último lugar, blockchain sirve para prevenir la piratería al proteger la propiedad del contenido digital y agilizar el proceso de derechos de autor.

"El crecimiento o la supervivencia de tu negocio estarán definidos por una fuerte estrategia de blockchain", concluye el informe.