Cuatro películas recomendadas para ver este fin de semana

Una pareja joven espera a su primera hija, pero el parto se complica y la bebé muere. A partir de allí, los padres -pero en particular, la madre- comienzan una investigación para determinar qué sucedió, al tiempo que procesan la pérdida y se enfrentan a la depresión. La película es una de las que suenan para la próxima temporada de premios, en particular planteando a su protagonista, la actriz británica Vanessa Kirby (conocida por haber interpretado a la princesa Margarita en las primeras temporadas de The Crown) como candidata al Oscar. Patrocinada por Martin Scorsese, que es uno de sus productores, la película está disponible en Netflix.

Fragmentos de una mujer Nunca, rara vez, a veces, siempre Autumn está embarazada. Investiga y descubre que como menor de edad, si quiere abortar tiene que viajar a Nueva York, ya que la legislación local le permite interrumpir su embarazo sin permiso de sus padres. Así, esta adolescente de clase baja de un pequeño pueblo, acompañada por su prima -que a su vez es su mejor amiga- se toman un ómnibus rumbo a la gran ciudad, donde habrá descubrimientos, tanto positivos como otros muy dolorosos. Este drama independiente estadounidense es considerado como uno de los mejores filmes del 2020, y un potencial candidato en la temporada de premios. A través de recursos casi documentales, y de un tono íntimo y cercano, el dolor y la violencia subyacentes en la historia de Autumn se cruza con la relación de hermandad y camaradería entre las dos protagonistas. Está disponible para alquilar en NS Now. Tiger Aunque el golf no sea un deporte masivo ni de esos que levantan pasiones, el golfista estadounidense Tiger Woods se convirtió en una de las principales figuras deportivas del mundo, pero un escándalo sexual lo tumbó y lo sacó de los primeros planos, hasta su eventual regreso. Con material inédito, declaraciones de distintas figuras y allegados, y también del propio Woods (que habla por primera vez de varios temas), este documental en dos partes se presenta como un escencial para los seguidores del deporte. Está disponible en HBO Go, y en las plataformas de streaming de los cables locales, para aquellos que tengan contratado el pack HBO. Una noche en Miami El campeón de boxeo Mohammed Alí, el activista Malcolm X, el cantante Sam Cooke y el jugador de fútbol americano Jim Brown se reúnen en un bar para festejar el triunfo de Alí sobre Sonny Liston, y allí comienzan una charla en la que analizan los cambios sociales y la lucha de los derechos civiles en el convulso Estados Unidos de los años de 1960, además de repasar los actos de racismo que han enfrentado a lo largo de sus vidas y sus carreras. El debut como directora de la actriz Regina King plantea este encuentro ficticio entre cuatro figuras reales, y se perfila como una de las nominadas a los próximos premios Oscar. Está disponible en Amazon Prime Video.