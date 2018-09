Cuatro series con las que hay que ponerse al día antes de que termine el año

BoJack Horseman

Después de darse la cabeza (de caballo) contra un muro de fracasos, alcohol, drogas y dilemas existenciales durante cuatro temporadas, BoJack Horseman está de vuelta para continuar con su vida de estrella en decadencia. En medio de una versión de Hollywood pesimista pero hilarante, la serie seguirá, una vez más, el trayecto de este caballo antropomorfo en sus intentos por resurgir como ídolo del cine en una industria que, además de olvidarlo, lo ha condenado por sus acciones desleales. BoJack Horseman es, hoy por hoy, una de las series animadas para adultos más inteligentes y graciosas que pueden verse en Uruguay; por lo tanto, su continua renovación sigue siendo una gran noticia. En Netflix.

Ozark

En su primera temporada, a Ozark se la comparó mucho con Breaking Bad. Y estaba claro que iba a pasar. Tenía una familia arrastrada al mundo del hampa por culpa de malos negocios del padre; involucraba a su personaje principal con el mundo del narcotráfico; la protagonizaba un tipo normal que, forzado por su contexto, rompía el cascarón de la decencia y mostraba su lado oscuro. Sin embargo, la serie protagonizada por Jason Bateman también tuvo su propia personalidad, una trama intrigante e inteligente, personajes bien definidos y un escenario excepcional que le dieron valores propios con los que se ganó su prestigio.

En la temporada dos –que ya está disponible de forma completa–, la serie redobla su apuesta al cargar más tensión sobre sus dos protagonistas –Bateman y Laura Linney– y al hacer que la situación entre ellos y el todavía reticente poblado en el que viven estalle en violencia. Aunque esto, siempre, bajo los términos de cocción de la serie: a fuego lento, dejando que la trama tome el gusto y el color adecuados. Está en Netflix.

The Deuce

David Simon es el creador de The Wire, una de las mejores series de la historia. También es el creador de The Deuce, una de las mejores series del 2017. Con esos dos argumentos uno ya no necesitaría mucho más para lanzarse de lleno en el mundo que el productor propone en esta realización, pero si todavía no está seguro, puede convencerlo que está ambientada en la incipiente industria pornográfica de Nueva York en la década de 1970, que tiene a James Franco interpretando un doble papel (dos hermanos) y a Maggie Gyllenhaal como una de sus protagonistas. Su segunda temporada se estrenó el pasado domingo y se emite cada semana. Sus capítulos, luego de la emisión, están disponibles en NS NOW y HBO GO.

Maniac

En un mes cargado de regresos y estrenos para la plataforma de la N roja, Maniac surge como uno de los productos nuevos más interesantes del semestre. La serie está creada por Cary Joji Fukunaga (True Detective, Beast of no Nation) y tiene a Jonah Hill y Emma Stone como dos pacientes de una clínica psiquiátrica que son sometidos a un par de experimentos con su mente. Ambos sufrirán, allí, una especie de clic y quedarán enganchados en una concatenación de realidades alternativas. Hay muchas expectativas depositadas en esta serie que, de momento, ya ha conquistado a los pocos que han podido tener adelantos de sus capítulos. Se estrena el viernes 21 en Netflix.