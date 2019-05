Cuatro sugerencias de series para descubrir este fin de semana

ReMastered: la encrucijada del diablo

Antes de Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison, al club de los 27 se inscribió Robert Johnson, que murió como leyenda del blues. La leyenda también dice que un buen día se cruzó con el Diablo en un camino rural de su Mississippi natal. Allí, cuentan, hizo un trato con el demonio: su alma a cambio del éxito musical. Este documental, parte de la serie ReMastered, analiza esa leyenda, pero también el legado musical de Johnson, a través de entrevistas con músicos que se cuentan entre sus fanáticos y herederos, como Eric Clapton, entre otros artistas de blues que buscan separar el misterio del talento real. Disponible en Netflix.

Chernobyl

Ucrania. 26 de abril de 1986, 1:23 de la madrugada. Durante un ejercicio de seguridad, el reactor número tres de la planta nuclear de Chernóbil explota y deja al núcleo expuesto al aire libre. Se desata el infierno y decenas de personas involucradas en el accidente mueren. Las consecuencias de la radiación que se libera asolan la zona y repercuten en todo el continente. Treina y Tres años después, el nombre Chernóbil se mantiene como sinónimo del Apocalispsis. Desde hace dos semanas, HBO emite cada viernes un episodio de la serie que dramatiza aquel suceso. Protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgard y Emily Watson, Chernobyl dedica cinco capítulos a la devastación que provocó la explosión y a las horas posteriores en las que la desesperación social y política dominaba las cabezas y los corazones. Con un nivel de producción altísimo, cada capítulo de Chernobyl estremece, impacta y eleva la tensión a niveles increíbles. Hasta ahora se han emitido tres capítulos, que pueden verse en HBO GO y NS Now.

Girls

Si hay algo que tiene de positivo el fenómeno del consumo de contenidos on demand es que se puede volver (o descubrir) a los grandes clásicos de la televisión en cualquier momento y en cualquier lugar. Girls es una serie original de HBO que estrenó su primera temporada en 2012 y estuvo al aire hasta el 2017, cuando cerró su trama tras seis temporadas. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes en sus veintitantos que viven en la ciudad de Nueva York y están en busca de su identidad. La serie marcó un punto de quiebre en la televisión porque su creadora, Lena Dunham, fue pionera en presentar personajes femeninos complejos, modernos y naturalizados, sin prejuicios. Disponible en HBO GO y NS Now.

Chicas buenas

Beth está aburrida de su vida y quiere independizarse de su marido. Annie, en tanto, pelea la custodia de su hija con su expareja y Ruby necesita una importante suma de dinero para tratar la enfermedad que padece su hija pequeña. Las tres son madres y amigas y –a diferencia de lo que podría esperarse en una historia corriente– encuentran en la delincuencia un lugar donde refugiarse. Con saltos constantes entre el humor y el drama, Chicas buenas es una serie sobre tres mujeres que, tras robar exitosamente un supermercado, se meten en lo más turbio del universo criminal, del que luego querrán escapar. La primera temporada ya está disponible y la segunda se estrena el 31 de mayo en Netflix.