Daft Punk anunció su separación luego de 28 años de carrera

El dúo francés de música electrónica Daft Punk anunció este lunes, a través de un video publicado en su cuenta de YouTube, su separación luego de 28 años de carrera. El dúo, conocido por sus máscaras metálicas que emulaban a robots y que utilizaban en todas sus apariciones, así como por haber sido innovadores dentro del sonido de la electrónica y su fusión con otros géneros bailables como el funk, el disco y el rock, ganó múltiples premios Grammy, compuso la banda sonora de una película y dejan como herencia cuatro discos de estudio y dos en vivo.

Músicos, cantantes, compositores y productores, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter crearon Daft Punk luego de la separación de la banda de rock que los dos integraban, Darlin'. La dupla comenzó a experimentar con instrumentos electrónicos y a realizar sus primeras grabaciones, con las que comenzaron a sonar en el circuito europeo y estadounidense de la música electrónica, lo que les permitió realizar sus primeras presentaciones como DJs, en esos tiempos aún sin disfraces.

En 1997 lanzaron su primer disco, Homework, que incluyó el que fue su primer hit, Arround the world. Por ese entonces ya comenzaron a usar máscaras y disfraces para esconder sus rostros, una de las características distintivas de la dupla, que alegaba de esa manera por poner a la música por encima de los rostros, y despegarse del círculo habitual de la industria musical. Además de que hay pocas imágenes existentes de Homem-Christo y Bangalter a cara descubierta, el dúo bromeaba con que un accidente en el estudio de grabación los había convertido en robots.

Bangalter contó que si bien comenzó como producto de la timidez de ambos, las máscaras "se terminaron volviendo algo emocionante desde el punto de vista del público. Es la idea de ser un tipo común con algún tipo de superpoder". El músico también comentó que la decisión también fue tomada para no convertirse en personas reconocidas y poder salir a la calle con normalidad, para separar su vida pública de la privada.

Su segundo disco, Discovery, fue publicado en 2001, y fue acompañado por la película animada Interstella 5555, que usaba las canciones del álbum en secuencias musicales. Realizada en el estilo del animé japonés, la emisión de esas escenas musicales era habitual durante esa década en las trasnoches del canal de cable Cartoon Network.

En 2010 realizaron la banda sonora de la película Tron: Legacy, para Disney, y en 2013 lanzaron uno de sus trabajos más populares, Random Access Memories, que incluyó canciones que se convirtieron en hits incluso por fuera del mundo de la electrónica, como Get Lucky, Lose yourself to dance e Instant Crush. Ese disco también fue el que les valió cuatro premios Grammy, que se sumaron a los dos que ya habían adquirido hasta ese momento (uno por su tercer disco, Human after all y otro por el disco en vivo Alive 2007), para sumar un total de seis en doce nominaciones a lo largo de su carrera.

En los últimos años, el dúo lanzó algunas colaboraciones con otros artistas y una muestra con una retrospectiva de su carrera, pero se mantuvo, en general, en silencio. Este lunes, con un cortometraje de siete minutos, anunciaron su disolución. En el video, los dos robots se encuentran en el desierto, y uno de ellos le pide a su compañero que lo destruya. Luego de activar un interruptor en su espalda, el robot se aleja y explota, mientras su compañero se va caminando, con música de fondo. Una imagen con las manos de los robots y la leyenda 1993-2021, confirmó la separación, que marca el punto final para el recorrido de un dúo considerado pionero e innovador en su género.