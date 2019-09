Daniel Goldman: “El objetivo es tener 2,7 millones de diputados”

El joven Partido Digital, que por pocos votos consiguió pasar a las elecciones nacionales, tiene una utopía: que cada ciudadano uruguayo mayor de edad vote, ayudado por herramientas tecnológicas, de forma afirmativa o negativa las leyes que se tratan en el Parlamento. Una política bajada al llano, al hombre y la mujer de a pie. ¿Dónde queda, entonces, el lugar para la ideología en esta forma de pensamiento?

En el cuarto programa del ciclo De cerca, Facundo Ponce de León entrevista al candidato a la Presidencia por el Partido Digital, Daniel Goldman. Este es un resumen de la charla.

¿Qué hacés en política?

Confío en que abrimos los ojos todos los días para cambiar el mundo o por lo menos yo los abro para eso. Dono el 30% de mi tiempo y mi talento a proyectos que creo que tienen un impacto bueno en la sociedad.

Empezás como técnico en innovación para asesorar a unos jóvenes que quieren fundar un partido digital.

Ayudo a que engranen los engranajes, que se aceite todo como se deba y funcione.

¿Cómo saltás a ser candidato de ese partido?

No estaba ni en los planes. Si me lo preguntás, hace un año ya se sabía que necesitabas a alguien mayor de 35 años como candidato a presidente. En ese momento no valía la pena tratar de contestar quién sería. Teníamos que juntar 1.300 firmas en la Corte Electoral, teníamos que armar una carta orgánica, teníamos que fundar el partido. Había un montón de hitos antes de “quién iba a ser candidato a presidente”. Es más, no sabíamos ni siquiera si teníamos que llevar un candidato a presidente, porque vos podés armar una lista de diputados. Siendo realista, pragmático-matemático, no sé si llego al balotaje.

Siendo pragmático y matemático, no vas a llegar al balotaje.

Pero está lo espiritual atrás también.

Plantean la utopía de un Parlamento virtual con 2.700.000 de parlamentarios.

Los legisladores están rezagados y el Parlamento es bastante anacrónico. A los 99 representantes que tenemos no les da una vida para actualizarse; cada año se multiplica por dos –por lo menos– el conocimiento que se tiene sobre el mundo. Si antes te alcanzaba con leer sobre cómo hacer política leyendo Real Politics, ¿qué es hacer política hoy?

¿Cuál sería la primera medida del Partido Digital? Me imagino que no disolverían el Parlamento.

No nos interesa disolver el Parlamento. Como persona que vive con los pies en la tierra no creo que en estas elecciones Uruguay –que es un país bastante clásico― se anime a votar al Partido Digital. Digamos que seguiríamos viviendo en una realidad analógica. Tenemos un parlamento que funciona con 99 sillas; quizás podría tener 33 sillas, o 333 sillas y funcionar de una manera completamente distinta. Hay cosas que requieren cambios constitucionales.

¿Ustedes piensan esas cosas?

El objetivo al que nosotros vamos es la democracia líquida, es decir tener 2.700.000 diputados. Cada uno de nosotros con acceso a internet u otros medios que todavía no hayan sido inventados, porque el tema de la conectividad puede ser un desafío a mejorar. La idea es que vos, con credencial, siendo ciudadano uruguayo y nombre completo, puedas votar la ley. La idea es que plebiscites todo el tiempo.

No hay mucha interacción tuya en las redes.

No soy un tipo de las redes.

El candidato del Partido Digital no es un tipo de redes.

Es que el Partido Digital no intenta eso. El Partido Digital intenta decir: “Tenemos un montón de nuevas tecnologías y herramientas que favorecen la posibilidad de que vos, en vez de interactuar una vez cada cinco años, interactúes cuando vos tenés ganas”.

Para eso las redes son reimportantes.

Tenemos una red nueva que se llama MiVoz.uy, que no intenta ser una red social. Un poco por gusto queremos alejarnos de las redes sociales. Todos los ciudadanos pueden participar con su número de credencial.

MiVoz.uy sería la red que proponen ustedes para intercambiar ideas.

La idea es que todos los uruguayos –sin importar el partido político al que siguen– puedan participar. Te hacés un usuario con tu mail, tu credencial y después te llega un mensaje a tu celular para asegurarse de que no hay duplicados. Algo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es que la gente no entiende lo que se vota.

¿En el Parlamento o no se entiende ahora en las elecciones de octubre?

No entiende qué se habla en el Parlamento. Cuando votan leyes hablan en un lenguaje tan elevado y jurídico –en mi opinión hasta por gusto– que uno de los desafíos más grandes que tenemos en MiVoz.uy es hacerlas inclusivas, para todos. O sea, no importa tu nivel educativo, la idea es que vos puedas entender lo que se plantea. Ahí está la parte de armar un buen diagnóstico que sea entendible, que esté editado y con moderadores –como tiene Wikipedia– y que vos puedas votar cosas que te interesa pulir, que mejoren en el diagnóstico.

¿Vos como matemático creés que todo es traducible a un lenguaje que todos puedan entender?

Sin lugar a dudas. Tenemos que alejarnos de los tecnicismos y explicarles a las personas en lenguaje de humanos. Es parte de la innovación; doña María y don Pepe me tienen que entender por igual. Después viene don Julio, que no terminó la escuela. Ellos tienen que entender lo que van a votar y lo que pueden enriquecer, porque capaz que don Julio vive en un barrio donde le pasan cosas y tiene cosas para decir.

Empoderarlo.

Exactamente.

¿Te parece que lo digital es la mejor herramienta para empoderar al ciudadano?

La más accesible para que vos –desde donde estés– puedas lograrlo. La tecnología pasa a ser una herramienta que te facilita el acceso. Quizás el nombre Partido Digital lleva mucho a que la gente crea a que somos radicales y queremos hacer todo digital. No. Nuestras vidas van a seguir siendo analógicas.

¿Cuál es la ideología del Partido Digital?

La postura ideológica es que con participación total –en mi opinión como amante de la lógica matemática– vamos a tener un sistema de economía uruguaya. El charruismo, llamalo como quieras, pero que sea un sistema que nos favorece a nosotros, los uruguayos. Uruguay es un país ganadero. ¿Nos tenemos que definir por lingotes de oro? No tiene sentido. ¿Tiene sentido que hablemos de socialismo o de marxismo cuando tenemos 200 mil personas en Montevideo viviendo en ranchos de lata. Tampoco tiene sentido. Por los dos lados hay muchísimo para mejorar. La charla correcta debería ser –no como político sino como ciudadano– hablar no de “soy de derecha ni de izquierda”, sino preguntarse para dónde vamos como Uruguay y para dónde queremos ir.

