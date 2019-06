Daniel Martínez sobre una regla fiscal: "Puede ser, yo no me niego"

Contrariamente a lo que ha sostenido su principal competidora en la interna frenteamplista, Carolina Cosse, quien dijo que no aplicaría una regla fiscal, el precandidato Daniel Martínez afirmó que no se opone a aplicar esa medida que implica restringir el gasto a largo plazo.

Ante la pregunta de El Observador sobre si estaba dispuesto a fijar el gasto a través de una regla fiscal, en una rueda de prensa con periodistas este viernes en San José de Mayo, Martínez dijo que considera la posibilidad. “Puede ser, puede haber regla, yo no me niego. Lo importante es tener disciplina, esto es disciplina, método, procedimiento, menos demagogia electoral y más planificación y profesionalidad en la acción política”, sostuvo.

Cosse, en cambio, dijo a Radio Sarandí el 31 de mayo, que lo que se necesita no es una regla rígida sino que “es importante tener una regla flexible que pueda adaptarse a un mundo que cambia constantemente”. Aseguró que apuntar únicamente a ahorrar “no funciona”: “también hay que apuntar a crecer”.

La aplicación de una regla fiscal es una propuesta que han planteado los precandidatos del Partido Nacional, sobre todo Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, quiénes enfatizan en la necesidad de que el próximo presidente la aplique y también es un reclamo de la Confederación de Cámaras Empresariales.

Lo mismo ha sostenido en el Partido Colorado el precandidato Ernesto Talvi, quien se refirió en numerosas oportunidades a “ahorrar en tiempos de vacas gordas para poder afrontar tiempos de vacas flacas sin tener que recurrir a ajustes fiscales” como lo implementó Chile.

"No creo en los famosos shock"

Por otra parte, Martínez volvió a deslizar una crítica a la propuesta de aplicar un shock al gasto que ha planteado Lacalle Pou.

"No creo en los famosos shock, son modas que duran un año y después la gente se olvida", dijo. "A lgunos plantean la austeridad (pero) es un deber ético y moral, hay que hacerlo asumir por todo funcionario público, sea el presidente de la República, sea un ministro, un intendente, un director de departamento de la intendencia o el funcionario de menor escala. (Todos) tienen la obligación de no despilfarrar, de gastar lo que corresponde, evaluar si logra la meta que estaba planteada. No son grandes cosas pero más que nada un concepto ético. Es el dinero de la gente y es el deber de hacerlo con austeridad con excelencia y con resultados", enfatizó.

Martínez también se refirió a las afirmaciones de Cosse que en los últimos días cuestionó que se ponga el énfasis en la gestión. “No podemos dejar que la izquierda se coma el discurso de la derecha, y a veces me parece que está pasando. ¿Cuándo dejamos de hablar de ideologías y de estrategias y pasamos a hablar de gestión? ¿Qué es al final lo que nos diferencia?”, dijo este jueves al semanario Búsqueda.

Consultado al respecto, Martínez dijo que no cree que Cosse haya querido decir eso. “Si gestionas mal, utilizas mal el dinero de la gente, eso es ser irresponsable, la gestión está en función del proyecto político, primero está el proyecto político, cosa que nosotros estamos profundizando”, señaló.

“Formar a la gente antes que crear empleos de 15 mil pesos”

Cuando le preguntaron cómo generar mayor empleo, frente a cifras que vienen mostrando una caída, Martínez dijo que "lo importante es entender que hay que diversificar la matriz productiva y formar a la gente por encima de crear empleos".

“Pensar que (se genera empleo) sólo con sueldos, con impuestos, que es lo que hace que un país sea competitivo es el sinónimo del fracaso, es no entender lo que pasa en el mundo, y lo que hay que apostar es a la tecnología, al conocimiento”, dijo para insistir en su propuesta de capacitar en tecnología a 80 mil personas por año. "400 mil uruguayos para tener una masa de gente con conocimiento", insistió.

“Antes que prometer trabajos que de repente duran seis meses porque no podes mantenerlos, lo que tenemos que hacer es calificar… Vale más formar a la gente que crear empleos de $15 mil”, dijo también .

Presupuesto por inciso

Una palabra que Martínez viene repitiendo en su campaña es "transversalidad" y no la dejó afuera este viernes en San José, donde habló de “romper chacras” y “trabajar más transversalmente” por medio de la asignación de presupuesto por programa como forma también de recortar gastos. En ese sentido puso el ejemplo de que se podrían destinar recursos a un programa abocado a mejorar la pobreza de la primera infancia en lugar de asignárselos a cada ministerio o repartición que trabaja con la niñez y así "evitar duplicaciones".

Para explicar esa propuesta también recurrió a su gestión en la Intendencia de Montevideo -otro argumento que se reitera en sus discursos- y dijo que actuaron “con método, viendo donde había gorduras, donde había gastos que no correspondían" lo que le permitió tener "tres años seguidos de superávit en el medio de la inversión histórica más grande”.

El neoliberalismo ortodoxo y la inseguridad

Cuando llegó el turno de hablar de inseguridad, ante una pregunta de los periodistas, Martínez trajo a colación a las "p olíticas neoliberales" y dijo que las mayores tasas de inseguridad se registran en los países de América Latina, incluido Uruguay, "donde ¡oh casualidad! se aplicaron las políticas neoliberales ortodoxas".