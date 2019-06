Daniel Scioli retira su precandidatura a la presidencia de Argentina

El exvicepresidente de Argentina Daniel Scioli (2003-2007) retiró su precandidatura a la presidencia del país y no competirá en las primarias del 11 de agosto próximo, a las que se prevé que el Partido Justicialista (PJ, peronista) acuda solo con la candidatura de Alberto y Cristina Fernández.



"Me parece un gesto importante por parte de Daniel. Las aspiraciones son legítimas, pero las convicciones no terminan en una candidatura. Hay que pechar por el partido y por los puntos. Poder, con mucha convicción y fuerza, desplazar a este Gobierno fracasado", expresó este viernes el presidente del PJ, José Luis Gioja.



El pasado 14 de mayo, Scioli, quien en noviembre de 2015 se quedó a las puertas de alcanzar la jefatura de Estado en la segunda vuelta electoral que enfrentó con Mauricio Macri, que finalmente salió vencedor, anunció su postulación para las elecciones presidenciales de este año, que serán el 27 de octubre.



Los comicios llegarán precedidos de unas primarias en agosto en las que se dirimirá la fórmula de cada coalición (presidente y vicepresidente) que queda habilitada para competir.



Sin embargo, ninguna de las más importantes alianzas llevará más de una lista, por lo que las conocidas como primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) servirán principalmente como una gran encuesta financiada por el Estado de cara a los comicios.



Por el momento, el PJ vuelca su apoyo en la candidatura del llamado Frente de Todos, encabezado por el exjefe del gabinete de ministros Alberto Fernández (2003-2008) y la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que compite ahora por la vicepresidencia.



"Me parece que al final vamos a estar todos contentos porque hay una esperanza grande en Argentina de que otro país es posible. De la mano de este Frente de Todos esa realidad se va a poder cumplir", añadió Gioja.



Este sábado vence el plazo para presentar ante la justicia electoral las listas de precandidatos.



Daniel Scioli, de 62 años, se hizo popular en la década de 1980 cuando comenzó a competir en motonáutica, deporte profesional en el que consiguió varios títulos mundiales y del que se retiró en 1998.



Después pasó a la actividad empresarial, vinculado a Electrolux y también integró el directorio de la sociedad familiar Casa Scioli, de venta de electrodomésticos.



Su salto a la política llegó en 1997 de la mano del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) como diputado nacional, y en 2001, en medio de una grave crisis económica, fue designado secretario de Turismo y Deporte por el presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá y ratificado por su sucesor, el también peronista Eduardo Duhalde (2002-2003).



En la presidenciales de 2003 se presentó como compañero de fórmula de Néstor Kirchner para la vicepresidencia.



En 2015 fue el candidato presidencial del oficialismo, elegido por la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), y en 2017 encabezó la lista kirchnerista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires.

Fuente: EFE