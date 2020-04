Darín y la pandemia: "Hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto"

Ricardo Darín es uno de los actores argentinos que, cuando comparte públicamente sus reflexiones en torno a temas sociales, lo hace sin tapujos. Tanto así que el pasado domingo, cuando fue consultado por la crisis sanitaria y económica del coronavirus, denunció que "hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto".

Durante una entrevista online con el periodista Jordi Évole, Darín dijo que no es muy optimista, aunque intenta ser positivo. "Cuando llueve nos mojamos todos, y ahora nos está lloviendo a todos", fue la apreciación que hizo el actor tras ser consultado por el lado "bueno" que puede tener el confinamiento.

"Es muy difícil mencionar algo bueno, porque todo depende del color del cristal con que se mira. Y hay mucha gente que está sufriendo mucho, hay mucho dolor en todo esto y muchas pérdidas", dijo el actor.

De todas formas Darín reflexionó sobre el posible resultado positivo de todo lo que está sucediendo a nivel social. "En algunos casos, quiero creer que puede llegar a servir como para tratar de ponerse en el lugar de los demás y de averiguar y entender quiénes somos, qué queremos, cómo nos gustaría ser y qué cosas deberíamos cambiar. Probablemente, podríamos anotar eso como un punto positivo", apunto el actor y agregó: "Pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo con tanto dolor".

"Me inquieta mucho que no detectemos exactamente qué es lo que está ocurriendo y también me inquieta muchísimo no poder ayudar más", sentenció Darín y explicó: "Hay una profunda desigualdad en el mundo y en este caso lo vamos a sentir en forma muy dolorosa. Hay mucha gente que no va a cambiar". El protagonista de La odisea de los giles criticó que "la acumulación de la riqueza se va a seguir produciendo" y expresó que "en este momento, aunque no lo podamos creer, hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto. Cuesta creerlo, pero es así".

Y avanzada la charla, Darín se puso más firme en sus reflexiones y dijo que "la sensación es que este es un momento histórico" y que "vamos a salir modificados". "La necesidad de conseguir alcohol en gel, harina, azúcar, huevos, naranjas y cosas esenciales nos desenmascara de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo", apuntó, citando un fragmento que leyó días atrás.

"Consumimos cosas que no necesitamos. Esto es real", afirmó.