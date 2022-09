Darío Sztajnszrajber: "Amar es retirarse para que el otro sea"

Por Carolina Anastasiadis

Llegó a Montevideo para presentar en el Sodre su espectáculo El amor es imposible, donde expone sus cinco tesis por las cuales cree en eso. Y aprovechamos para hablar unos minutos sobre el amor a los hijos, la maternidad, lo que cambia en la pareja cuando dejamos de ser dos y nos convertimos en familia. Sobre lo inevitable y sobre ese amor más elevado que implica amar al otro dejándole ser lo que vino a ser.

¿Cómo se explica el amor madre-hijo desde la filosofía?

Hay mucho debate acerca de la idea de hasta qué punto un hijo es una propiedad porque eso liga la relación amorosa con pensar hasta dónde el otro en el amor te pertenece o no te pertenece.

Un hijo es algo propio pero otra cosa es que se cosifique como propiedad de uno. Mal le hace al vínculo entre los padres e hijos pensar al hijo como una extensión propia o propiedad porque uno de algún modo proyecta en ese hijo todo lo propio, tanto lo positivo como lo negativo, tanto los sueños como la frustración.

Ese es el comienzo de todos los nudos vinculares entre padres e hijos, no aceptarlos como son.

Yo creo que sí. Lo más interesante de esa relación es cuando uno asume como padre o madre que el hijo no te pertenece, que no significa que no sea tu responsabilidad. Entonces hay una frase que dice que “amar es retirarse para que el otro sea”. Aparece en la filosofía de Simone Wail que tiene una concepción del amor como retracción. Donde vos te retirás y pensás al amor no como expansión sobre el otro, sino que, en la medida en que te retirás o retraés (y vas en contra de tu propio deseo expansivo porque en realidad preferirías que tu hijo sea lo que vos necesitás y proyectás) lo dejás a tu hijo ser lo que tenga que ser, aunque eso a vos te duela.

Eso no significa que meta los dedos en el enchufe. No hay que caer en el reduccionismo, eso de asociarlo con cierto libertinaje. Tiene que ver con realizaciones existenciales. En el fondo un hijo se da cuenta si vos estás todo el tiempo tratando de generar una especie de disciplinamiento constante, o si tenés un actitud más amorosa de retiro.

La filosofía se basa más en hacerse preguntas que en tener respuestas. Esa en realidad es una buena manera de educar y criar, preguntando más que dando respuestas. ¿No creés?

Ni hablar. En Argentina está la filosofa Florencia Sichel que tiene una newsletter que se llama Hartas que habla de la relación madre hija a partir del nacimiento de su hija. Plantea un poco eso de poder tomar todas las categorías filosóficas y aplicarlas al acontecimiento de la maternidad.

La pareja cambia con los hijos. ¿Es inevitable?

Cambia copernicanamente la pareja cuando llegan los hijos.

Pensar que un hijo es un añadido a la pareja realmente convierte ese vínculo en otra cosa y, sobre todo, lo bifurca porque obviamente con la venida de un primer hijo, la familia pasa a ser de 3 y la pareja persiste en su relación de dos pero resignificada.

A veces uno quiere seguir sosteniendo la pareja que era antes y ya es otra cosa. Es inevitable la transformación. Pero a veces no se banca, por eso la mayoría de los divorcios, según entiendo, se dan en esos primeros dos años de que la pareja ha tenido un hijo.

Y por otro lado, el mandato es muy fuerte a tener hijos. Porque una pareja que no tenga hijos es una pareja que se visualiza a si misma desde la carencia, en general. Está entonces por un lado el ideal de tener que tener un hijo y, por otro lado, la conciencia y lucidez de que eso puede terminar lo anterior.

¿Creés en el amor para toda la vida?

Es que no creo que haya una única vida. La vida va cambiando todo el tiempo y los amores también van atravesando distintas etapas.