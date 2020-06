De El Señor de los Anillos a Cebollitas: un repaso por los reencuentros que el Zoom nos dejó

Es curioso cómo las palabras se resignifican. Si antes del 13 de marzo alguien decía Zoom, la mayoría pensaría en el dispositivo que “acerca” o “aleja” la imagen en una cámara fotográfica o de video. O, quizás pensándolo fonéticamente mal, en el calentador de agua eléctrico que tan popular fue hace algunos años en Uruguay y que ahora está prohibido. Pero nadie pensaba en encuentros. En reuniones. En una aplicación tan apelmazada a nuestra vida laboral, educativa y privada actual que nos resulta difícil, en muchos ámbitos, entendernos sin ella.

Entonces, en la vieja normalidad nadie relacionaba la palabra Zoom con El señor de los anillos. O con un nuevo capítulo de Friends. O en un conjunto de cámaras web superpuestas que, unidas, replicaran el primer episodio de La niñera. Pero en este nuevo mundo es una asociación posible, sobre todo desde que la ahora plataforma de videollamadas más popular del mercado se convirtió en el depositario de algunos de los reencuentros más esperados del espectáculo internacional.

Desde que la cuarentena mundial se recrudeció, estas reuniones no han hecho más que multiplicarse. En algunos casos, fueron estrategias de marketing que apuntaron a mantener “la llama encendida” de ciertos productos audiovisuales que, por la pandemia, se vieron interrumpidos. En ese grupo está, por ejemplo, la reunión que el medio especializado Variety organizó con el elenco de Succession, la multipremiada serie de HBO. En la charla –que se puede ver en Youtube, como la mayoría de las que se mencionarán en la nota–, los actores y actrices detrás del clan Roy se juntaron para comentar algunos aspectos de las dos temporadas pasadas y, de paso, mantener a los seguidores de la serie enganchados de cara a una tercera temporada que se comenzará a filmar cuando la situación sanitaria se normalice –o adapte– en EEUU.

Pero también hubo reuniones, simplemente, porque había tiempo para hacerlas. O para sorprender a algún que otro fanático afortunado. Eso fue lo que pasó con el elenco de la serie The Office, a quienes el actor y director John Krasinski –también integrante de versión estadounidense de la serie– reunió para sorprender a una pareja de recién casados. En el marco de Some Good News, un show web de Krasisnki que emite durante la cuarentena, Steve Carell, Ellie Kemper, Ed Helms, Jenna Fischer y el resto de actores de The Office aparecieron frente a las pantallas de Susan y John, dos fanáticos de la serie y recientemente comprometidos, y recrearon uno de los momentos más memorables del show.

Repasar escenas o capítulos clásicos de las series de televisión no fue solo patrimonio de Krasinski y The Office. Fran Drescher y sus colegas de La niñera, por ejemplo, se reunieron para recrear el primer episodio de la sitcom en abril. Y abriendo el abanico aún más, hubo de todo: Will Smith juntó a sus colegas de El Príncipe de Bel-Air para festejar los 30 años del programa, el elenco de High School Musical se juntó para cantar –lo mismo hicieron los de Glee–, las Amas de Casa Desesperadas aprovecharon y se tomaron unos vinos hablando de la serie, los de Community hicieron algo parecido y la gente de Parks and Recreation fue incluso más allá: ellos prefirieron pensar cómo sería la cuarentena de sus personajes y crearon un nuevo episodio especial. Los ejemplos, entonces, se cuentan por decenas.

De este lado del continente también hubo reuniones inesperadas –o, por otro lado, muy esperadas–. En medio de la campaña de promoción de lo que será la eventual obra teatral basada en la tira Casados con hijos, Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío y Luisana Lopilato se juntaron en una transmisión de Instagram y le festejaron el cumpleaños a esta última, Paola en la tira. Pero claro: lo hicieron bajo los rostros histriónicos de Pepe, Moni y Coqui Argento. Más inusual fue la reunión del elenco de Cebollitas, la exitosa tira que se emitió a fines de la década de 1990, que se desarrolló a instancias de un club de fans en Facebook para debatir y recordar la serie.

Y al final, hubo quienes decidieron aprovechar las ventajas, la audiencia y la novedad de estos reencuentros para recaudar dinero para la beneficencia. Ese fue el caso del actor Josh Gad, que creó una serie de videos titulados Reunited apart –“reunidos separados”–, en la que desfilaron los elencos de Un experto en diversión, Los cazafantasmas, Volver al futuro, Los Goonies y más.

De todos ellos, sin embargo, hay uno que se alza como el campeón: el que hizo con el elenco de El Señor de los Anillos –One Zoom to rule them all–. En 50 minutos, la pantalla de Zoom reúne a todos los miembros de la Comunidad del Anillo y suma a quienes se encargan de interpretar a varios personajes claves de la trilogía –incluso aparece Howard Shore, el compositor, y Peter Jackson y Fran Walsh, director y guionista respectivamente–. En esta reunión hay anécdotas, un montón de risas, recreación de escenas memorables y la evidencia de que el paso del tiempo solo mejora todo lo que salió de Nueva Zelanda en aquellos intensos meses de rodaje.

A esta altura, los reencuentros en Zoom están bordeando peligrosamente la línea que separa la simpatía y la saturación del formato –como sucedió, también en pandemia, con los ya insoportables vivos de Instagram–. Sin embargo, entre tantas noticias nefastas, sigue siendo casi de orden buscar algo liviano entre lo que perderse y, por cosas de la cuarentena, ahora tenemos estas iniciativas que, en su mayoría, funcionan como un nostálgico vehículo de escape a la realidad. Salvando las distancias, son situaciones que terminan pareciéndose a los reencuentros con viejos amigos o compañeros de viaje: todos están más viejos, más cansados, más arrugados, pero en el fondo siguen formando parte de nuestra vida.