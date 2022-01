De Peri Rossi a Jonathan Franzen y los Beatles: lecturas para seguir estirando el verano

.

La nave de los locos - Cristina Peri Rossi

El premio Cervantes que Cristina Peri Rossi recibió en noviembre de 2021 motivó esta reedición de su novela más conocida, la primera vez que el libro se edita en Uruguay. Fragmentaria y divagante, cargada de notas al pie, con líneas narrativas que se abren en un abanico de situaciones y escenas, es a su vez una novela muy concreta y magnetica sobre un puñado de marginados buscando un hogar. Con el trasfondo del exilio motivado por la dictadura como sombra implícita en el pasado de su protagonista, el misterioso Equis sale a recorrer el mundo, incapaz de encontrar comodidad y estabilidad en las ciudades a las que va llegando como inmigrante ilegal, estableciéndose temporalmente en una isla llena de personajes solitarios y fugitivos de sus propios pasados, obras y temores, o como tripulante en un barco en el que el romance y el aburrimiento se reparten el tiempo a bordo. Es una buena forma de adentrarse en la faceta de novelista de Peri Rossi, y es la historia de una huida en la que lo importante es tanto el potencial destino como el recorrido lleno de incidentes, descubrimientos y figuras cautivantes. (Hum, $ 690).

Encrucijadas - Jonathan Franzen

Es diciembre de 1971 en New Prospect, Illinois, y la familia Hildebrandt está al borde del colapso. Russ es un pastor de la Primera Reformada con un pasado de trabajo social junto a los navajos, que empieza a sentir cierta atracción por una de sus feligresas. Marion, su esposa, enfrenta fantasmas de su pasado que la desestabilizan mental y emocionalmente. Clem, el hijo mayor, renuncia a la universidad y decide sumarse a la guerra de Vietnam. Becky, la quinceañera, se debate entre la popularidad y su devoción por la fe. Perry es un adolescente superdotado adicto a las drogas, pero que quiere ser mejor persona. Y Jay, el hijo pequeño, flota entre la ambivalencia del resto de sus familia. Con esta historia, Jonathan Franzen vuelve a la publicación y le da el puntapié inicial a una trilogía que acompañará a los Hildebrandt a lo largo de las décadas. El autor de Las correcciones y Libertad le toma el pulso a una época convulsa y se pone en la piel de una familia que no para de tener crisis morales que, por suerte para el lector, le dan forma a una novela magistral e imperdible. (Salamandra, $ 1.190)

Get Back - The Beatles

Al fenómeno generado por la serie documental Get Back, que retrató la grabación del disco Let it be de los Beatles, se suma este libro que funciona como complemento al trabajo del cineasta Peter Jackson. Uno de esos libros pensados para fanáticos coleccionistas, este volumen recopila algunas de las mejores imágenes de esa grabación (tanto el tramo realizado en los estudios de cine de Twickenham como en la sede de Apple, además del célebre concierto final de la banda en la azotea), utilizando tanto los fotogramas restaurados por Jackson y su equipo del material original filmado en 1969 como los de las cámaras de los fotógrafos que documentaron el proceso: Ethan Russell –cuyos retratos fueron usados para el disco Let it be– y la futura esposa de Paul McCartney, Linda Eastman. A eso se suman las transcripciones de ese registro audiovisual, con algunos segmentos presentes en el documental y otros inéditos, que expanden o agregan nueva información sobre el trabajo de la icónica banda y los conflictos que enfrentaba en ese momento, al llegar al final de su existencia. (Libros Cúpula, $ 2.900)

Ganar y perder - Jorge Alfonso

En 2009, el uruguayo Jorge Alfonso apareció en el radar de la literatura vernácula con un puñado de cuentos combativos, irreverentes y destacados que se enmarcaron en el título Porrovideo y que fueron editados por Hum. La crítica y los lectores de entonces recibieron los relatos con entusiasmo y elogios, y desde ese momento, al margen de algunas publicaciones esporádicas, Alfonso pasó 13 años en silencio. Ahora, el autor regresa con una especie de “texto base” para aquel libro y su oficio como escritor. En Ganar y perder (Estuario, $ 790), Alfonso se pasea por historias de claro corte autobiográfico en donde se las ingenia para hablar de sus inicios en el oficio, su pasaje por un taller literario fundacional, sus escarceos con el circuito editorial y más, siempre con el humor y el descaro que lo caracterizan. Este es el regreso esperado de un escritor que en su momento pegó fuerte y que con su nueva novela prueba que estaba más que listo para volver a las canchas y hacer de cuenta que nunca se fue.

Cerca del suelo - Federica Prensa Rodríguez

Hay recuerdos que no nos abandonan. Los de Federica Presa Rodríguez se aparecen mientras vive un confinamiento pandémico en Buenos Aires en una vecindad tan famliar como intolerable. Los vínculos y los barrios del ayer se entremezclan con los de hoy y la persona que fue le toca la puerta. Cerca del suelo (EditáOnline, $ 480) es su primera novela, que más bien se presenta como un hilado de relatos y memorias personales y confesionales. Desde los veranos en la playa, su infancia en Carrasco y la reuniones familiares en Malvín hasta su independencia porteña. Los espirales de sexo, deseo y alcohol, los veranos de obsesiones, la relación con su cuerpo y el vínculo con una familia tan imperfecta como cualquier otra. Este es un diario íntimo de la adultez, eso que en la infancia nos ilusionaba como algo certero y estable pero que acá se devela improvisada y caótica a medida que pasan los años. Con una escritura sincera e intensa, una actriz deja de lado el personaje para desnudar su verdadera historia.

Los cazadores del rey - Rodolfo Santullo

A fines del siglo XVIII, la población argentina de Luján se convierte en el epicentro de una serie de misteriosas desapariciones. La búsqueda arroja un resultado sorprendente, con el hallazgo de un esqueleto animal gigantesco, que no se corresponde con el de ningún animal conocido, ni con los de los que pueblan los bosques de la zona. El rey de España, obsesionado con el mundo natural, ordena el armado de una partida de búsqueda, con el fin de capturar un especimen de la bestia. Así, un noble exiliado, dos sacerdotes, un veterano cazador vasco y su hijo emprenden la misión, sin saber que son perseguidos por un militar caído en desgracia que busca recuperar su prestigio, y sin saber que dentro de los bosques que bordean el arroyo Luján se esconden otros secretos y sorpresas peligrosas. Rodolfo Santullo confecciona con oficio una entretenida historia de aventuras, con toques de terror y un aura opresiva que rodea el recorrido de estos cazadores por un mundo en el que se van a sentir cada vez más ajenos. (Fin de siglo, $ 460).