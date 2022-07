De "sería un golazo" a "gobierno aislado": cumbre del Mercosur y TLC con China generan distintas reacciones en el FA

El discurso del presidente, Luis Lacalle Pou, en la cumbre del Mercosur este jueves, y la posterior decisión de no firmar una declaración conjunta del bloque por no mostrar una intención de "modernización" y "flexibilización", generó opiniones diversas en la cúpula del Frente Amplio. A pesar de que mostraron su apoyo a la intención de negociar un TLC con China, los opositores advirtieron sobre las posibles consecuencias negativas de alejarse de los países del Mercosur, que no mostraron su apoyo a la negociación con el país asiático.

"La mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo", explicó el presidente en su discurso, en el que invitó a los países del bloque a "sumarse a ser un bloque con más potencia negociadora" y aseguró que hablará con ellos luego de comenzar las negociaciones con China. Sin embargo, aclaró que Uruguay "no se amputará" la oportunidad de negociar con China si los demás países miembro rechazan la opción. Leé también Lacalle en cumbre del Mercosur: TLC con China "no vulnera, ni erosiona ni quiebra" al bloque La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que "lo de China, tratado con cuidado, sería un golazo", y valoró que Uruguay "debe avanzar", pero al mismo tiempo "tiene que profundizar su conversación con los socios del Mercosur", en entrevista con Informativo Sarandí. Para Cosse el discurso de Lacalle "estuvo bien", pero lamentó que "no alcanza": "Hay que ser obsesivo con el diálogo con Argentina, Brasil, Paraguay, y animarse a tener equipos de trabajo en serio", puntualizó la intendenta, quien cree que debe generarse un "gran diálogo nacional" para marcar todos los puntos necesarios para el acuerdo a la hora de negociar. "Una cumbre sin Brasil donde nuestro Gobierno otra vez quedó aislado, pegó un portazo ante la apertura a la discusión de los socios regionales y fue el único que no firmo la declaración conjunta. En un mundo tan incierto aislarse de la región no es lo más inteligente para Uruguay", dijo por su parte el senador frenteamplista Daniel Caggiani en Twitter. Una cumbre sin Brasil donde nuestro Gobierno otra vez quedó aislado, pegó un portazo ante la apertura a la discusión de los socios regionales y fue el único que no firmo la declaración conjunta. En un mundo tan incierto aislarse de la región no es lo más inteligente para Uruguay. pic.twitter.com/waHiidYKK4 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) July 21, 2022 Por otra parte, el senador frenteamplista Mario Bergara concordó con Lacalle en su "sentir nacional" de buscar la apertura de diversos mercados. "Hay matices que también se discuten, pero hay un eje, el de abrirse al mundo, buscar nuevos mercados, abrir fuentes de financiamiento y mayores fuentes de inversión, que tienen objetivos de políticas de Estado", dijo el legislador en entrevista con Primera Mañana (Azul FM). No obstante, y a pesar de estar "completamente de acuerdo" con "mejorar las condiciones en la que nuestros exportadores colocan sus mercados en China", a Bergara no le pareció "feliz" que Uruguay no adhiriera a la declaración conjunta de los países del bloque por la falta de expresión sobre la flexibilización. Leé también Mercosur: Uruguay no firmó declaración final ante falta de consenso por "flexibilización" y socios redactaron otra Para Bergara, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, era "ilusorio pensar que eso iba a estar explícito", con la opinión contraria de Argentina y Paraguay, y la "postura cautelosa" de Brasil. "Hubiera correspondido que Uruguay apoyara una declaración, que no decía nada que Uruguay no pudiera apoyar", agregó. De todas formas, el legislador criticó el discurso del presidente argentino, Alberto Fernández: "Así como digo que hay que cuidar, me da un poco de cosa que nos quieran dar cátedra de no violentar el acuerdo, cuando acá nadie puede tirar la primera piedra. Argentina y Brasil han violentado el acuerdo del Mercosur en un centenar de oportunidades". Fernández veló por la continuidad del Mercosur, que expresó "debe vivir muchos años más, debe vivir siempre", y enfatizó la necesidad de "trabajar juntos" dentro del bloque para que este sea "más potente". "Si creemos que cada uno debe salvarse por si solo no habrá aprendido la lección del Papa Francisco: Nadie se salva solo", concluyó el mandatario argentino. Leé también Fernández en el Mercosur: "¿Por qué no analizamos juntos un acuerdo con China?" El diputado frenteamplista José Carlos Mahía, de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, dijo a El Observador que es un "error profundo" el "cortarse solos" tanto del Mercosur y de la "interna uruguaya", y está de acuerdo con la intención de Cosse de un "diálogo profundo". Mahía también mostró "escepticismo" con el futuro del TLC, del que solo vio "anuncios con una gran verborragia" por parte del gobierno, por el contrario de China, del que ve un "silencio profundo".