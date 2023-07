De Succession a The Crown: Se conocieron los nominados a los Emmy en medio de la incertidumbre de las huelgas en Hollywood

En medio de huelgas y reinvindicaciones de los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood, la Academia de Televisión anunció quiénes son los nominados para llevarse los premios Emmy, el galardón que premia lo mejor de la televisión (y las plataformas) de los Estados Unidos. Aunque no es seguro cuándo podrán levantar la estatuilla.

La fecha prevista para la gala de premiación es el próximo 18 de setiembre, pero nada es seguro. Según informó The Hollywood Reporter, la organización de los premios prepara planes de contingencia, incluido el retraso de la ceremonia, si las negociaciones entre el sindicato de actores y las casas productoras continúan sin resoluciones para el mes de agosto.

Actualmente en Hollywood se desarrolla una huella de guionistas, y este miércoles se pueden sumar los actores, lo que efectivamente paralizaría a la industria. Al igual que los escritores, los reclamos vienen por la negociación colectiva de acuerdos salariales, y por quejas vinculadas a la irrupción de la inteligencia artificial y la negativa de las plataformas de streaming a revelar datos de visualización para así calcular los pagos por la emisión de viejas series y películas.

De hecho, el conflicto sindical fue mencionado apenas segundos después del comienzo de la transmisión cuando destacaron la "importancia de los guionistas y actores y todos los que hicieron un trabajo fenomenal durante la última temporada".

"Esperamos que las actuales negociaciones de los gremios puedan llegar a una solución rápida y equitativa. Estamos comprometidos a apoyar a una industria de televisión que se mantenga firme en la equidad y en la que continuemos honrando el increíble trabajo que hacen", sostuvo Frank Scherma, presentador de las nominaciones y presidente de la Academia de Televisión.

En cuanto a los posibles ganadores: Succession lidera la tabla con 27 nominaciones, la sigue The Last of Us con 24 y White Lotus con 23. Una triada ganadora para los domingos de HBO. Las sigue Ted Lasso, la comedia de Apple TV+, con 21 nominaciones.

Ministerie o Película de TV

Mejor miniserie

BEEF

Dahmer

Daisy Jones & The Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor dirección

Lee Sung Jin – BEEF

Episodio: Figures Of Light

Jake Schreier – BEEF

Episodio: The Great Fabricator



Carl Franklin – Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Episodio: Monster



Paris Barclay – Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Episodio: Silenced

Valerie Faris y Jonathan Dayton – Fleishman Is In Trouble

Episodio: Me-Time

Dan Trachtenberg – Prey

Mejor actor

Taron Egerton como James Keene – Black Bird

Kumail Nanjiani como Somen "Steve" Banerjee – Welcome To Chippendales

Evan Peters como Jeffrey Dahmer – Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe como Al Yankovic – Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon como George Jones – George & Tammy

Steven Yeun como Danny Cho – BEEF

Mejor actriz

Lizzy Caplan como Libby Epstein – Fleishman Is In Trouble

Jessica Chastain como Tammy Wynette – George & Tammy

Dominique Fishback como Dre – Swarm

Kathryn Hahn como Clare Pierce – Tiny Beautiful Things

Riley Keough como Daisy Jones – Daisy Jones & The Six

Ali Wong como Amy Lau – BEEF

Mejor guión

BEEF

Episodio: The Birds Don't Sing

Fire Island

Fleishman Is In Trouble

Episodio: Me-Time

Prey

Swarm

Episodio: Stung

Drama

Mejor serie

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor dirección

Benjamin Caron – Andor

Episodio: Rix Road



Dearbhla Walsh – Bad Sisters

Episodio: The Prick



Peter Hoar – The Last Of Us

Episodio: Long, Long Time

Andrij Parekh – Succession

Episodio: America Decides

Mark Mylod – Succession

Episodio: Connor's Wedding

Mike White – Succession

Episodio: Living+

Mejor actor

Jeff Bridges como Dan Chase – The Old Man

Bien Cox como Logan Roy – Succession

Kieran Culkin como Roman Roy – Succession

Bob Odenkirk como Saul Goodman – Better Call Saul

Pedro Pascal como Joel – The Last Of Us

Jeremy Strong como Kendall Roy – Succession

Mejor actriz

Sharon Horgan como Eva Garvey – Bad Sisters

Melanie Lynskey como Shauna Sadecki – Yellowjackets

Elisabeth Moss como June Osborne – The Handmaid's Tale

Bella Ramsey como Ellie – The Last Of Us

Keri Russell como Kate Wyler – The Diplomat

Sarah Snook como Shiv Roy – Succession

Mejor guión

Andor

Episodio: One Way Out

Bad Sisters

Episodio: The Prick



Better Call Saul

Episodio: Point And Shoot

Better Call Saul

Episodio: Saul Gone

The Last Of Us

Episodio: Long, Long Time

Succession

Episodio: Connor's Wedding

The White Lotus

Episodio: Arrivederci

Comedia

Mejor serie

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Merlina

Mejor dirección

Bill Harder – Barry

Episodio: wow

Christopher Storer – The Bear

Episodio: Review

Amy Sherman – The Marvelous Mrs. Maisel

Episodio: Four Minutes



Mary Lou Belli – The Ms. Pat Show

Episodio: Don't Touch My Hair



Declan Lowney – Ted Lasso

Episodio: So Long, Farewell

Tim Burton – Merlina

Mejor actor

Bill Hader como Barry – Barry

Jason Segel como Jimmy – Shrinking

Martin Short como Oliver Putnam – Only Murders In The Building

Jason Sudeikis como Ted Lasso – Ted Lasso

Jeremy Allen White como Carmen 'Carmy' Berzatto – The Bear

Mejor actriz

Christina Applegate como Jen Harding – Muertos para mí

Rachel Brosnahan como Miriam 'Midge' Maisel – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson como Janine Teagues – Abbott Elementary

Natasha Lyonne como Charlie – Poker Face

Jenna Ortega como Merlina Addams – Merlina

Mejor guión

Barry

Episodio: wow

The Bear

Episodio: System

Jury Duty

Episodio: Ineffective Assistance

Only Murders In The Building

Episodio: I Know Who Did It

The Other Two

Episodio: Cary & Brooke Go To An AIDS Play

Ted Lasso

Episodio: So Long, Farewell

La lista completa de nominados se puede ver en este enlace.