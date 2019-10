Debates y calidad de la democracia

Me siento a escribir estos renglones doce horas antes de que empiece el tan esperado debate entre los dos candidatos que vienen encabezando la intención de voto en la carrera presidencial, Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Los dos tienen muchísima experiencia política, saben todo lo que se están jugando, y cuentan con el respaldo de calificados especialistas en los distintos temas y de asesores en comunicación. Por eso, me los imagino haciendo un buen papel, cada uno en lo suyo. Martínez, defendiendo al inicio de cada uno de los cuatros bloques lo hecho por el Frente Amplio durante la Era Progresista, recordando el desastre del 2002, y alertando sobre eventuales retrocesos en materia de bienestar para los trabajadores en caso de que gane la oposición. Lacalle Pou, a su turno, señalando promesas electorales incumplidas, mostrando cuentas pendientes, y respondiendo a las nuevas propuestas del oficialismo de cara a un cuarto mandato consecutivo con el clásico, “¿por qué no lo hicieron antes?”.