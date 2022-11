Debut de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022: ¿cómo será la atención en las oficinas públicas durante el partido?

Desde el domingo ya se juega el Mundial de Qatar 2022 y la selección uruguaya aguarda su debut contra Corea del Sur este jueves 24 a las 10:00.

Si bien las clases y las empresas aplicarán, según el caso, un régimen especial, ¿qué pasará con las oficinas públicas, los trámites y la atención al público en los organismos del Estado?

En el caso de la Dirección General Impositiva (DGI), el funcionamiento será normal y se atenderá al público (y se agendan trámites) como cualquier otro día. A su vez, este organismo dispone de una televisión en la cantina, así como otras dos más esparcidas por el edificio, en las que tanto funcionarios como público en general podrán seguir el partido, en el caso de que se acuda a las oficinas en horarios que la selección esté en cancha, según dijeron desde el organismo a El Observador.

El Banco de Previsión Social también funcionará con normalidad y también se podrá ver el partido en las televisiones que hay en el edificio, aseguraron desde el BPS.

Las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) atenderán al público normalmente. “Está dada la orden de que si alguna persona quiere ingresar con una radio y escuchar el partido, sin distorsionar el normal funcionamiento de la oficina, lo dejen”, manifestaron fuentes del Ministerio del Interior respecto a los trámites de cédulas, pasaportes y todo lo que esté vinculado con esta división.

Finalmente, la Intendencia de Montevideo (IM) también confirmó que sus actividades no se detendrán cuando el seleccionado uruguayo dispute sus encuentros mundialistas. No obstante, la comuna capitalina recibió varios llamados de gente cancelando las reservas de hora por el trámite de la libreta de conducir para este jueves; en ese caso, la intendencia se comunicó con todas las personas que tenían agendado para este 24 para consultarles si deseaban cambiar de fecha y, en caso afirmativo, se las reagendaba. No obstante, eso fue únicamente para el partido de este jueves.