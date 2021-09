Decurnex dijo que Peñarol "está llorando de manera importante" tras pedir la remoción del arbitraje

El presidente de Nacional, José Decurnex, opinó sobre la decisión que tomó Peñarol de pedir la remoción del Colegio de Árbitros, del Departamento de Arbitraje y de Marcelo De León, además de solicitar que no le arbitren más Andrés Cunha y Christian Ferreyra, tras la divulgación de los audios del VAR del partido contra Sud América por la última fecha del Apertura.

En una entrevista que brindó al programa partidario PasiónTricolor en la 1010 AM, Decurnex expresó: “El Clausura que ya empezó enredado, donde están hablando de un penal hace cuatro meses. Están llorando de manera importante. Agarraron el tema del penal y lo que hay que decir es que fue (penal), punto y no hay que tener temor a decirlo. Nacional fue perjudicado ante Liverpool y River Plate”.

Luego, agregó: “Está la opereta en acción. Trajeron un jugada de la última fecha para comenzar a generar todo este ruido, una acción que a mi juicio fue penal”.

El pasado sábado, Peñarol emitió un extenso comunicado pidiendo la remoción "inmediata" de la plana mayor del arbitraje "tras innumerables errores arbitrales en contra de la institución", así como también le retiró la confianza a los árbitros Cunha y Ferreyra, solicitando que no sean designados para sus partidos ni para encuentros definitorios del fútbol uruguayo.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio

Ese mismo día, el gremio de los árbitros (Audaf), rechazó los comentarios realizados por los aurinegros, a la vez que remarcó que no aceptará "en ninguna circunstancia, alguna limitación ni desde lo laboral, ni desde ninguna otra índole para con sus asociados".

El camino que está recorriendo Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, es el mismo que tomó Decurnex, sin éxito, hace dos años, cuando en noviembre de 2019 el club tricolor pidió la salida del director del departamento de arbitraje (Darío Ubriaco), los miembros técnicos del colegio y la destitución del árbitro en actividad Marcelo De León.

En aquella ocasión, molesto porque no hicieron lugar a su pedido, Nacional extendió las presiones políticas al ejecutivo de Ignacio Alonso al límite, quitó a sus dos representantes más importantes en la Asociación que respaldaban el gobierno del fútbol, Julián Moreno (comité ejecutivo) y Aldo Gioia (mesa ejecutiva) y dejó de asistir a las reuniones en la AUF, esperando que Alonso cediera a los reclamos, cuando con argumentos el presidente de la AUF explicó por qué no iba a cambiar porque estaban recorriendo un camino de cambios.

Finalmente, ocho meses después, en julio 2020, Decurnex dio marcha atrás en sus presiones políticas a la AUF y sin que nada de lo que había reclamado Nacional cambiara, regresó al ejecutivo con Eduardo Ache y con Gioia.

Cuando Nacional decidió el regreso de sus representantes a la AUF, Ubriaco siguió siendo el director del departamento de arbitrajes, De León seguía en actividad y los miembros técnicos se mantuvieron en funciones.

Este miércoles el ejecutivo de la AUF recibirá a Ruglio, y Peñarol será notificado que la Asociación, como en 2019, no hará lugar al pedido de Peñarol: no quitará a la cúpula arbitral que trabaja desde hace tres meses, no cambiará a los miembros técnicos del colegio, así como tampoco removerá a los árbitros Cunha ni Ferreyra.

Pese a los cuestionamientos de Peñarol, el buen momento arbitral de Cunha, que dirigió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa América, se refleja en su designación para dirigir en las semifinales de Conmebol.

@nacional

Decurnex en la asunción de Ligüera

En la entrevista con el programa partidario, Decurnex también se refirió al pedido de puntos de Nacional tras el partido contra Cerro Largo por una supuesta comunicación del técnico Danielo Núñez, quien estaba suspendido, con su ayudante Luiggi Rodríguez durante el juego.

“Sabemos que existió la llamada, tenemos información. Tomamos la decisión de reclamar los puntos tras un minucioso análisis de Enrique Campos y Hernán Navascués que entienden que hay méritos para realizarlo” indicó.