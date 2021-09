Tras reacciones y críticas de Peñarol, AUF divulgó el bruto completo del audio del VAR; escuchá todo lo que dice

Dirigentes, funcionarios e hinchas de Peñarol reaccionaron con malestar este martes luego de la divulgación del audio del VAR en la jugada del penal partido ante Sud América que finalmente, tras más de dos semanas del encuentro, hizo público ese día la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los carboneros argumentaron que el audio publicado era más corto del que habían escuchado sus delegados cuando se reunieron con el Colegio de Árbitros de la AUF para ver el video de la actuación del VAR en la jugada en la que el juez Javier Burgos marcó penal para la IASA tras consultar la jugada a pedido de los jueces que estaban en la cabina, Andrés Cunha y Gustavo Tejera.

En dicho encuentro, Burgos sancionó a lo 73' minutos un penal que el argentino Tomás Andrade transformó en gol para darle un resultado final de 1-1 al partido.

Diego Battiste

Javier Burgos y el VAR

La infracción, cometida a los 67 minutos, no fue advertida por Burgos cuando a la salida de un córner Carlos "Paco" Rodríguez intentó despejar un balón y terminó impactando a un rival de Sud América que fue en procura de la pelota.

El pasado jueves 27 de agosto, Peñarol fue recibido por el Colegio de Árbitros y se les hizo escuchar el diálogo entre los jueces. Por Peñarol concurrieron el dirigente Guillermo Varela y el delegado Gonzalo Moratorio, y por el Colegio se hicieron presentes Juan Cardellino, Roberto Silvera y Marcelo De León.

La reunión duró tres horas y los representantes de Peñarol dijeron entonces a Referí que se fueron "con más dudas que certezas". Además, Moratorio declaró: "Percibimos a Cunha sugiriendo con apresuramiento exacerbado la posibilidad de que existiera un penal a Burgos".

El primer video

Luego de 16 días de espera, la AUF dio a conocer en su plataforma AUFTV su video este martes por la noche sobre las 22:00, pero en una versión resumida, lo que generó malestar y reacciones, que hicieron que luego se divulgara el bruto.

El audio divulgado en primera instancia tuvo una duración de 2:55 minutos. "Es fina", dice en el video Cunha, quien finalmente en conjunto con Tejera decidieron invitar al juez a hacer un chequeo en el campo de juego (on-field review) para revisar la jugada.

El diálogo publicado por la AUF a través de su plataforma AUFTV se corta ahí y no se publicó qué charló Burgos con la cabina de VAR al revisar la polémica acción.

“Estos son los audios EDITADOS???? 18 DIAS DESPUES. Muy poco serio. Comparar esto con los audios del Var de las eliminatorias que se publican en menos de 24 horas y reales. Es una tomada de Pelo (sic)”, escribió el directivo Evaristo González, con esas mayúsculas, en su cuenta de Twitter.

Otro que se manifestó fue Gabriel Cedrés, integrante de la secretaría deportiva del club. “No hay nada que proVAR. ¡Tenemos memoria!”, escribió el exfutbolista en sus redes.

La divulgación del audio resumido, como se vio, no cayó nada bien en los aurinegros y en redes se manejaron versiones de que los aurinegros iban a dar a conocer el audio completo que tenían en su poder.

Esto dice el audio publicado por la AUF en primera instancia:

Las imágenes comienzan con el lanzamiento del tiro de esquina en el que se dio la jugada observada.

El audio completo

Luego de las críticas de parte de Peñarol, tres horas después del primer video, la AUF subió el material en bruto del diálogo de VAR, con una duración de 15:20 minutos porque repite la situación con distintas cámaras, y con la cámara desde dentro de la cabina.

Las imágenes comienzan con el lanzamiento del tiro de esquina en el que se dio la jugada observada.

Lo que dice el audio completo:

Cunha: "¿Qué viste vos Javier?"

Burgos: "Agacha la cabeza y le tranca bien la pelota".

Cunha: "No le toca la pelota".

Tejera: "No reanudes, Javi, que estamos chequeando ese posible penal".

Burgos: "Pa' mí se la tranca, es más, agacha la cabeza...".

Cunha: "A la pelota le pega el de Sud América y el de Peñarol le pega al de Sud América. ¿Ves que le pega con el hombro o la cabeza el jugador de Sud América? El de Peñarol nunca le pega al balón".

Burgos: "Hago señal de chequeo".

Tejera: "¿Quién juega el balón?"

Cunha: "El de Sud América".

Tejera: "¿Con el brazo lo juega?"

Cunha: "Con el hombro. Y el jugador de Peñarol le pega a él. Es fina, porque le pega en el brazo, pero nunca le pega el jugador de Peñarol a la pelota".

Tejera: "Aparte le pega como con la canilla en el brazo".

Cunha: "Para mí es falta. Mete la cabeza pero gana la pelota. Para mí le pega al jugador. ¿Ves? El jugador de Sud América pega y este otro le da".

Tejera: "Sí, invitalo a un on-field review".

Cunha: "Javi, te recomiendo un on-field review por un posible penal. Vos me decís que viste que juega el de Peñarol pero el que juega es el jugador de Sud América. Vení a verla por favor".

Tejera: "Con el hombro decile".

Cunha: "Sí".

Hasta ahí fue lo que se publicó en el primer audio. El diálogo continuó así:

Cunha: "Javi, te voy a dar esta imagen. ¿Me escuchás? Evaluala vos porque lo que vos me dijiste que jugó el de Peñarol no es así. Juega con el hombro el de Sud América y quiero que veas si el contacto es suficiente para vos para falta o no. Pero juega el de Sud América con el hombro, no hay mano para mí".

Burgos: "¿Pero hay contacto? ¿Se ve claro el contacto? Juega la pelota el de Sud América".

Cunha: "Por eso yo te llamo, porque el que juega el balón es el de Sud América con el hombro, no es con la mano tampoco, y el jugador de Peñarol llega un poquito tarde y para mí toca al de Sud América. Pero evalualo vos".

Burgos: "Yo veo un pequeño toque con la punta del pie en el rostro de Sud América. Hasta veo temeridad…"

Cunha: "Yo no veo en el rostro. Veo que le pega en el brazo al jugador de Sud América la patada, pero evaluala (…) Puede ser sí en el rostro, pero yo no tengo claridad de eso".

Burgos: "El puntapié es en la cara más que nada. Voy con tiro penal y tarjeta amarilla".

Cunha: "El jugador es el número 50".

Burgos: "Perfecto".

Burgos cobra el penal y luego les explica a los jugadores de Peñarol que le reclaman su fallo: “Lo puntea en la cara. Cabecea Sud América y le puntea la cara”.