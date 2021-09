Maxi Falcón hizo un gol, contó cómo se cuida el pelo y qué le pasó cuando lo raparon en Nacional

Maximiliano Falcón es figura en Colo Colo. Este martes su equipo le ganó 2-0 a Everton y el primer gol lo marcó el zaguero uruguayo que en el último período de pases fue pretendido por Nacional (club donde se formó y luego quedó libre) y Peñarol.

• #GolUruguayo • 🇺🇾



🗣 Maximiliano Falcón

⚽️ @ColoColo 2-0 Everton

🏟 Monumental de Santiago

🏆 Campeonato PlanVital [🇨🇱]

📝 El zaguero sanducero abrió la cuenta y alcanzó su 2° grito en el torneo, donde el 'Cacique' lidera con 5 puntos de ventajapic.twitter.com/472bff564o — GARRA CHARRÚA (@FutbolCharrua_) September 15, 2021

Antes del partido el jugador brindó una distendida entrevista por Instagram, tomando mate y contando anécdotas sobre el cuidado del pelo y lo que le pasó cuando fue ascendido al plantel principal de Nacional y lo raparon.

El zaguero que debutó en Segunda división con Rentistas recordó que tiene el pelo largo desde los 13 años, que se lo recorta un barbero y que "algún día" piensa cambiar de look.

Cuando fue ascendido al plantel principal de Nacional, aunque nunca llegó a debutar, lo raparon y a la semana se agarró varicela: "Perdí la fuerza", dijo.

Leonardo Carreño

Maxi Falcón en Rentistas

Falcón admitió que pensó dejar el fútbol cuando Nacional lo dejó libre a mediados de 2018 y cuando surgió la posibilidad de pasar a un equipo de la B, se entrenó en forma individual durante un mes en un gimnasio.

Entre otros recuerdos, el jugador dijo que cuando conoció el calendario del Apertura 2020 y que el primer partido era contra Nacional, expresó: "Está para mi. Ganamos 2-0, hice un gol y no lo celebré porque siempre dije que era hincha de Nacional porque en definitiva el club me abrió las puertas y cuando me dejó libre es porque habrá visto a otro mejor. El fútbol es así"

Contó a la cuenta de Instagram estelarbet_cl, que le hacía la entrevista, cómo prepara el mate y se refirió a la sorpresa que le generó que vendan pelucas por él entre los hinchas de Colo Colo.

"Me dijeron que andan vendiendo pelucas, es una locura, venir de Rentistas, que en Uruguay me conocía gente y nada porque Rentistas lleva 600 personas y pasar a esta magnitud que tanta gente te quiera y que ahora vendan peluca es una locura, en realidad no me doy cuenta todavía".

Inés Guimaraens

El gol a Nacional

Dijo que un lindo desafío es "marcar a Neymar" y contó por qué llegó a Colo Colo tras ser campeón del Apertura con Rentistas.

"Tenía una oferta del Pachuca de México pero era para fin de año, lo de Colo Colo era ya. En Uruguay, si no jugás en Nacional o en Peñarol los sueldos son bajos, entonces frente a la posibilidad de saltar automáticamente de Rentistas a Colo Colo, le dije a mi representante lo que podía pasar si me quedaba en Uruguay (a esperar la posibilidad de México), me voy a tocar un huevo por las dudas (realiza el movimiento frente a la cámara), porque si me quedaba y a la semana me esguinzaba y quedaba sin jugar tres meses, me quedaba sin el pan y sin la torta".

Finalmente no esperó el pase de México y llegó a Chile, donde es figura.

Luego, les dijo a sus interlocutores, cómo es el entorno de un asado uruguayo: "Empezamos con música de carnaval para ir entonando y como dijo mi amigo Maxi Arias, 'cuando lleguemos a las 4 de la mañana, todos llorando'".

Escuchá la entrevista: