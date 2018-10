Del foul de Novick al mensaje de Palma: “Tanto llanto dio resultado”

La atropellada de Marcel Novick antes del gol de Peñarol. Los penales en el Campus. La roja de Mathías Cardacio. Y el final caliente en Jardines. El Clausura, a una fecha del final, está que arde.

Y en medio de las polémicas arbitrales las declaraciones o mensajes en redes sociales que agregan leña al fuego.

Todo comenzó el sábado en el Campeón del Siglo donde, en la jugada que deriva en el gol que le dio el campeonato a Peñarol, Marcel Novick atropelló a un jugador de Progreso. Clara falta. Pero el árbitro Gustavo Tejera desestimó la acción.

La incidencia encendió la mecha. El dirigente tricolor Antonio Palma lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Tanto llanto en la semana parece que dio resultado...”. La indirecta recibió una lluvia de críticas e insultos a través de su cuenta.

Tanto llanto en la semana parece q dió resultado ... — Antonio Palma #37028 (@tonybolso) October 27, 2018

El Cacique y los penales

El domingo Nacional fue al Campus a enfrentar a Atenas y la polémica se instaló en la cancha apuntando al árbitro Javier Bentancur por una serie de incidencias.

Nacional protesta un penal de Keosseian. El técnico albo Alexander Medina preparó las flechas y disparó.

“Fuimos perjudicados por el penal no sancionado. Habrá que verla después. Yo no la vi pero todo el mundo me dijo que fue penal. Cuesta cobrarnos penales a nosotros. Nos cobraron dos en todo el año”, dijo Medina en el final del encuentro sobre la jugada en cuestión.

El árbitro Javier Bentancur declaró en el programa 100% Deportes de Sport: “Yo la sigo mirando en la tele y le pega en el pecho. El jugador extiende el brazo hacia atrás para no tomar contacto con el balón. Le pega en el pecho”.

Nacional montó en cólera porque Bentancur cobró un penal de Angeleri en un tiro de esquina donde la pelota le pegó en la mano.

Sobre el final del partido el árbitro le perdonó la vida de Santiago Romero que, teniendo amarilla, cortó el juego pegando de atrás y Bentancur no lo expulsó. Lo admitió como un error.

Explotó Danubio

En Jardines, el domingo de mañana, Danubio no ocultó su bronca contra el árbitro Oscar Rojas. En el primer tiempo se reclamó un penal contra Grossmüller.

Luego, el gol del empate de Fénix, se inició con una acción en fuera de juego de Méndez. Y para el final la polémica del partido cuando Federico Rodríguez fue tomado en el área por el defensa Barboza.

El partido terminó en medio de las protestas de los jugadores de la franja y el pedido de la voz de Jardines: “Aplauso para los jugadores de Danubio que ¡a pesar de todo y contra todo! dejaron todo en la cancha”. Un claro mensaje para Rojas.

La inédita roja de Cardacio

En Las Piedras también hubo problemas. El volante de Defensor Sporting, Mathías Cardacio, fue expulsado de manera insólita como consecuencia de una discusión verbal que mantuvo con un hincha de Boston River.

En la imagen televisiva se puede presenciar a Cardacio señalando al parcial mientras algunos compañeros intentaban calmarlo. Las protestas se multiplicaron lo que llevó al árbitro Diego Dunajec a expulsar al volante.

Sobre el final del juego fue expulsado el técnico violeta Eduardo Acevedo y se generó un tumulto entre los jugadores violetas y la policía lo que obligó al árbitro a detener el juego por varios minutos.