Delgado dijo que paros serán “recurrentes” hasta el referéndum y recordó personería jurídica para que gremios “se hagan cargo”

En el entendido de que “a veces” los sindicatos “generan daño o incumplen cláusulas de paz, sin ningún tipo de penalización”, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recordó el proyecto del Poder Ejecutivo para que los gremios tengan personería jurídica. “Uno puede entender que junten las firmas y el referéndum” pero “no puede entender el abuso”, dijo, y consideró que hasta la fecha de la consulta contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), los paros “van a ser recurrentes”.

En diálogo con Quién es quién (canal 5), sostuvo que el gobierno buscará aprobar la personería jurídica “para que (los gremios) se hagan cargo” por “daños que hacen o incumplimientos”. “Cuando uno acuerda algo tiene que cumplirlo. Tiene que ver con la madurez (…) La personería jurídica habilita a que los sindicatos también se hagan responsables cuando incumplen parte de las cosas que acuerdan”, sumó. Y ejemplificó que el PIT-CNT no la tiene.

Para Delgado “hay un abuso del instrumento, que además genera perjuicios”. Afirmó que eso ocurrió en la situación del puerto, la industria frigorífica, el transporte, y con Ancap; en este último caso incluso con daños materiales, remarcó.

“Fue un paro político porque había un ámbito de negociación. Advertimos lo que iba a pasar, lamentablemente, lo hicieron igual”, reclamó. En ese caso, y en otros “hay una escalada de paros que tiene mucho más que ver con la política que con lo sindical”, consideró.

Además, el jerarca consideró: “Sé que hay mucha gente poniendo palo en la rueda, no hay duda. Que mucha gente no esta contenta que al gobierno le vaya bien, gente que todavía no procesó una derrota electoral. De eso, tampoco tengo duda”.

Si bien afirmó que en Uruguay “la oposición es política”, a través del Frente Amplio, expuso que “los sindicatos a veces se politizan un poco de más”.

“Soy muy respetuoso de las decisiones gremiales. Cuando empieza a haber escalada de conflicto, con poco fundamento, sin una reivindicación clara, muy difusa muy etérea... Muchas veces por las dudas. Muchas veces con ámbitos de negociación en curso. Cuando deciden ir por el final (…) No se entiende esta asonada de abuso al instrumento”, señaló.

Agregó: “Respeto mucho a los sindicalistas y hablo con ellos todo el tiempo. Es Uruguay. En Uruguay te pueden gustar a o no te pueden gustar las medidas que tomen. Son muy ideologizados, pero son extremadamente puros”.