Demi Lovato anuncia que se identifica con el género no binario

El género no binario, también conocido como genderqueer, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo masculino o lo femenino.

"Estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes", escribió Lovato, de 28 años, en su cuenta de Twitter.

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖