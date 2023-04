Denuncia de violación en Cordón: defensa de la víctima afirmó que fiscal no aplicó "perspectiva de género"

El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), que representó legalmente a la mujer que denunció haber sido violada por un grupo de hombres en un apartamento del barrio Cordón, criticó el accionar de la fiscal Judith Rodríguez, al considerar que le faltó "perspectiva de género" y que no explicó por qué las pruebas recabadas eran "contradictorias" o "insuficientes" para llevar a juicio a los imputados.

Los tres hombres que habían sido imputados fueron sobreseídos este lunes 24 de abril, luego de que la fiscal Rodríguez lo solicitara a la juez Blanca Rieiro, quien hizo lugar. La defensa de la víctima, integrada por abogados del Consultorio Jurídico pidió el reexamen del caso.

En el comunicado emitido este miércoles por el Consultorio Jurídico los abogados afirman que discrepan con la "valoración" que realizó la Fiscalía respecto a las pruebas recabadas en el caso.

"No aplicó la herramienta o variable de análisis 'perspectiva de género', siendo obligatoria su aplicación en esta materia para el Estado, además de que la fiscal no especificó las razones por las que entendió a las evidencias como insuficientes o contradictorias, impidiendo así el oportuno control por parte de esta defensa técnica", agregaron. La defensa de la víctima estuvo encabezada por el abogado Juan Raúl Williman.

Por otra parte, el consultorio pidió que –en caso de otorgar el reexamen pedido tras el sobreseimiento– el caso no quede en manos del fiscal de Delitos Sexuales de 8° Turno, Maximiliano Sosa. "En virtud de que ya intervino en varias veces en la investigación y en ese sentido, no se cumpliría con la garantía de que el caso sea revisado por un fiscal que no haya participado en el asunto hasta la actualidad", agregan en el escrito.