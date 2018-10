Denuncian casos de hepatitis C en la Colonia Etchepare; ASSE investiga

El Ministerio de Salud Pública (MSP) junto con las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) iniciaron este lunes una investigación en la Colonia Etchepare para constatar la denuncia que elevó la Asociación de Pacientes con Hepatitis C el lunes 22, vinculada a la aparición de 120 pacientes psiquiátricos afectados con esa enfermedad.

El ministro de Salud, Jorge Basso, dijo esta mañana en rueda de prensa que los 120 casos refieren a un acumulado que se contabilizó desde 2013, por lo que ahora se está estudiando cuántos de esos pacientes aún están internados en la colonia. "Seguramente en los próximos días vamos a tener un diagnóstico más claro", dijo el ministro, quien además advirtió que los mecanismos de transmisión pueden ser múltiples.

“El personal de vigilancia epidemiológica se encuentra en la colonia para determinar la magnitud de la enfermedad”, declaró a la prensa el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, y aseguró que es necesario aguardar por la confirmación oficial de cuántos casos de pacientes afectados existen.

Fuentes del MSP aseguraron a El Observador que no es prudente adelantar información relativa a la investigación hasta que el proceso no termine. Actualmente en la colonia hay internados más de 700 pacientes, de los cuales muchos entran y salen del centro, por lo que todavía no es posible confirmar si brote epidemiológico ingresó desde el exterior de recinto psiquiátrico.

La hepatitis C es un virus que afecta al hígado y se transmite a través de la sangre, a través de inyecciones o de atención sanitaria poco segura, según la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad puede durar algunas semanas o puede convertirse en crónica; en este último caso, el paciente afectado corre riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado. De todos modos, los antivíricos pueden curar el 95% de los casos.