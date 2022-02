Departamento de Estado sumó a Uruguay a comunicado por Venezuela tras reclamo de Cancillería por "omisión"

El Departamento de Estado sumó a Uruguay a la minuta de comunicación sobre una reunión convocada por Estados Unidos el 15 de febrero para coordinar y transmitir un mensaje conjunto sobre Venezuela.

Si bien Uruguay había participado de la instancia junto a otros veinte países, hasta este lunes el comunicado publicado el 16 de febrero en la página oficial de la diplomacia estadounidense no lo incluía.

El Observador publicó este lunes que Uruguay había sido el único en no firmar la declaración. Tras la publicación, desde la cancillería aclararon que "no existió declaración conjunta negociada entre los participantes" ni un texto sometido a la firma de los participantes, sino que solo hubo una "minuta" de comunicación realizada por el Departamento de Estado que por "error" no incluyó a Uruguay.

"El Departamento de Estado circuló y publicó bajo su responsabilidad una minuta de la reunión, dando cuenta de los intercambios que tuvieron lugar entre los participantes. En dicha minuta se omite equivocadamente mencionar a Uruguay entre los países participantes, como realmente sucedió", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la cancillería manifestaron que tomaron nota de la ausencia de Uruguay a partir del artículo de El Observador, y que ante su publicación este lunes enviaron una nota al Departamento de Estado haciendo ver la "omisión". El Observador solicitó al ministerio acceder a esa nota, pero no tuvo éxito. En cambio, fuentes de la cartera se limitaron a decir que a través de la comunicación se hizo notar que Uruguay "no figura en la lista de participantes" pese a que incluso intervino en la reunión a través del embajador Gustavo Álvarez, director de Asuntos Multilaterales de la cancillería.

En su alocución, Álvarez subrayó la necesidad de que se retome el diálogo iniciado en México entre el gobierno y la oposición venezolana que pueda derivar en elecciones libres, democráticas y transparentes. El representante uruguayo señaló que resulta "esencial que el proceso electoral sea creíble y que tenga un monitoreo internacional".

La instancia fue divulgada por la diplomacia estadounidense como una "reunión de coordinación de alto nivel", y consistió en "reafirmar el compromiso con una solución negociada liderada por Venezuela para restaurar la democracia" en ese país, en línea con el pacto entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición a mediados del año pasado en México.

En ese encuentro virtual la administración de Joe Biden se mostró proclive a "revisar las políticas de sanciones" ante un "progreso significativo" de las conversaciones. Fue la primera vez, en los últimos años, que Estados Unidos hizo un guiño para la reducción de sanciones si Maduro vuelve a la mesa de negociación con avances significativos. Era un llamado a negociar, sobre parámetros claros y con Washington en una posición moderada.