Depeche Mode: muere a los 60 años Andy Fletcher, el tecladista fundador de la banda

Andy Fletcher, el tecladista de Depeche Mode, murió a los 60 años, informó la banda británica este jueves.

En un comunicado, los miembros del grupo dijeron que están "conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el prematuro fallecimiento" de Fletcher.

Lo describieron como un "querido amigo, miembro de la familia y compañero de la banda", quien tenía un "corazón de oro".

Ofrecieron sus condolencias para los familiares del músico. No se precisó la causa de la muerte.

Fletcher fue un fundador de la banda, la cual encontró el éxito con su sonido electrónico oscuro y éxitos que incluyen Personal Jesus.

Depeche Mode tuvo éxito en las listas de éxitos en las décadas de 1980 y 1990 con sencillos como New Life, Enjoy the Silence y Just Can't Get Enough.

El grupo fue fundado en Basildon, en el sur de Inglaterra, en 1980. Hace dos años fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

"Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, o una conversación animada, o una buena carcajada o una pinta fría", dijo la banda en el comunicado.

Getty Images Andrew Fletcher (derecha) con Depeche Mode en Berlín en 1984. Desde la izquierda: Martin Gore, Dave Gahan y Alan Wilder.

"Amaba la música electrónica"

Fletcher permaneció con la banda a lo largo de sus cuatro décadas de historia, que incluyeron dos álbumes número uno, Ultra y Songs of Faith and Devotion.

Su último álbum de estudio fue Spirit, en 2017, el cual fue el número 14 de su carrera.

En una entrevista con AFP antes del lanzamiento de Spirit, sus integrantes dijeron que estaban orgullosos de haber atraído a oyentes de otros géneros, incluidos fanáticos del rock que rara vez habrían pisado una pista de baile.

"Uno de nuestros legados es hacer que la música electrónica sea popular entre las masas", dijo Fletcher.

Lol Tolhurst, el baterista de la banda The Cure, dijo que era "muy triste" saber de la muerte de Fletcher.

"Conocí a Andy y lo consideraba un amigo. Cruzamos muchos caminos cuando éramos jóvenes", tuiteó.

En una publicación en Facebook, el dúo Pet Shop Boys expresó: "Fletch era una persona cálida, amigable y divertida que amaba la música electrónica y también podía dar consejos sensatos sobre el negocio de la música".

A Fletcher le sobreviven su esposa Grainne, con quien estuvo casado durante casi 30 años, y dos hijos, Megan y Joe.

