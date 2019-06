Desabastecimiento de garrafas en Montevideo y el interior por conflicto salarial en el supergás

Un paro de trabajadores del supergás iniciado este viernes comenzó a generar desabastecimiento de garrafas en Montevideo y el interior del país, dijeron a El Observador fuentes de las empresas encargadas de distribuir el producto. La única compañía que está entregando es Megal, pero el resto no tiene distribución y las garrafas ya escasean debido al aumento de la demanda por el frío.

El conflicto ocurre por la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores por la firma de un convenio colectivo. Sin avances registrados este sábado, las negociaciones continuarán el lunes a las 13 horas en el Ministerio de Trabajo.

El sindicato resolvió no envasar ni sacar garrafas este viernes y al menos hasta el lunes. Los trabajadores advierten que tomaron la medida luego de la ausencia de los empleadores en una reunión citada en el Ministerio de Trabajo donde se iba a firmar un nuevo acuerdo salarial, según informó Subrayado y confirmó El Observador con el representante de los trabajadores, Andrés Guichón.

Las fuentes empresariales dijeron a El Observador que bajo medidas de paro no hay posibilidad de firmar un acuerdo.

El representante de los distribuidores, Martín Machado, había dicho este viernes al informativo de Canal 10 que ese día ya había 70% de los locales con poco o nada de stock al no recambiar garrafas en los puntos de venta.

Allegados a las distribuidoras consultados este sábado por El Observador dijeron que tanto Montevideo como el interior “se encuentran parcialmente desabastecidos dado que la empresa Megal es la única que se encuentra trabajando”. Según los informantes, esto ocurre porque Megal, en su situación de empresa en concurso, pudo establecer condiciones laborales que le han permitido cumplir el servicio en todo momento.

Consultado sobre la situación del abastecimiento del producto, el representante de los trabajadores también afirmó que “se está hablando que está bastante complicado”.

Negociación trancada

La rama del supergás tiene tres grupos de negociación: envasado, distribución y los fleteros. Los empresarios aseguran que la única parte que no se presentó a la negociación del viernes fue el subgrupo de los fleteros. Los trabajadores, por su parte, sostienen que “de las tres mesas había dos que estaban para firmar”.

“La única que no firmaba era envasado pero no teníamos problema en esa porque, como es el sector que está un poco mejor económicamente, los otros sectores se podían equiparar porque tenían un aumento mayor a envasado”, dijo Guichón. “Pero resulta que la parte empresarial de esas mesas no quiere firmar por encima de lo que firme envasado y ahí volvemos para atrás”, agregó.

“No sabemos por qué las empresas no se presentaron a firmar algo que ya teníamos acordado. Ayer (por el viernes) estuvimos hasta la noche en el ministerio y hay una diferencia entre las empresas del gas. A nivel empresarial hay un desacuerdo, donde aparentemente hay una parte que llevaría el acuerdo y la otra no, entonces estamos ahí”, agregó Guichón.

Los dirigentes sindicales estuvieron en contacto este sábado pero no hubo avances, según dijo Guichón. El representante de los trabajadores dijo que la negociación está trancada en un punto específico de la negociación con la empresa Riogas sobre le organización de los descansos los fines de semana de sus empleados del área de los call center para que de sus cuatro días libres al mes puedan tener tres domingos libres y un día entre semana y no en un sistema de dos y dos.

Según expresó, una eventual salida es que esa compañía realice un compromiso de negociar de forma bipartita esa parte del acuerdo.

Las distribuidoras esperan llegar a un acuerdo en todos los grupos de negociación en el correr del lunes y poder retomar la distribución el martes.