Desafió a Novick, obtuvo 90 votos en las internas, y ahora renuncia mediante carta llena de críticas

Había sido el único en desafiar públicamente el liderazgo de Edgardo Novick dentro del Partido de la Gente. El único que lo criticó con dureza y que compitió con él en las elecciones internas del 30 de junio, convencido de que tenía reales posibilidades de vencerlo. Pero Fernando Carotta fracasó en forma estrepitosa –lo votaron 90 personas, muchas menos de las que tenía insciptas en sus lista, tal como él mismo lo admitió– y, tras criticarlo varias veces en su cuenta de Twitter, decidió este miércoles abandonar el partido luego de publicar una carta con duras acusaciones.

"Comprenderá usted que me resulta imposible acompañar y promover su candidatura a la presidencia de la República cuando a lo largo de todo este tiempo usted ha sido persistente en el error y contumaz en su falta de humildad para reconocerlo", comienza la misiva difundida por el exprecandidato y luego hace referencia a la "crisis" política que atravesó Novick este año.

Entre enero y marzo varios de los principales dirigentes dejaron el Partido de la Gente por distintas razones: el senador Daniel Bianchi fue expulsado por chocar borracho y el diputado Guillermo Facello por reunirse con colorados. También se alejó el exfiscal Gustavo Zubía que eligió continuar su carrera con el expresidente Julio María Sanguinetti, a lo que debe agregarse la decisión de algunos asesores del candidato que en su momento se pasaron a las filas del exprecandidato blanco Juan Sartori.

"El partido con usted en el timón ha atravesado en menos de tres años crisis y circunstancias como ningún otro partido político ha padecido, y en cada una el daño ha ido in crescendo, sin que usted al menos reflexione sobre el tema", cuestionó Carotta más adelante en el texto, y agregó que entendía que había más casos de integrantes del partido que se habían retirado.

En diálogo con El Observador, Carotta aseguró que ahora seguirá adelante en la política "en un lugar de independencia". El exprecandidato considera que se encuentra "lejos de andar en la negociación por lugares, espacios o cargos o lo que sea, porque la vida política va por otro lado".

"Ha dilapidado cientos de miles de dólares"

"Ha presentado un ensayo de programa de gobierno faltando nuevamente a la verdad, ya que de los veinte y tantos equipos de trabajo que supo tener, crisis tras crisis solo ha podido mantener a un puñado de personas que en un denodado esfuerzo por sacarlo a flote han puesto lo mejor de sí", escribió.

El exprecandidato del Partido de la Gente ya había empleado duros términos para criticar al líder cuando anunció a comienzos de abril sus intenciones de disputar las elecciones internas, como dirigente de un sector que en un momento se había llamado "Renovación con Novick" y que luego pasó a denominarse "Renovación" a secas.

"Estoy convencido de que la billetera no asegura la lealtad política. Por más inversión que vos hagas en una campaña política, si no tenés ideas, conceptos o no lográs convocar a la gente, solo con publicidad no vas a lograr nada", había dicho entonces.

Luego, cuando fue derrotado en las urnas por los 6.567 votos que obtuvo Novick, Carotta dijo que mantenía sus afirmaciones pero que el empresario tenía a partir del 30 de junio la "responsabilidad de conducir el partido por los próximos cinco años, ahora sí de manera legítima".

Pero en su carta de renuncia, el exprecandidato aseguró que tomó la decisión tras esperar en vano que Novick "asumiera su rol sin mezquindades, con la actitud propia de un líder y con mirada de estadista" y criticó luego el acto de este viernes en el que el partido presentó su programa de gobierno. Lo llamó "el triste e impopular espectáculo circense montado en el estadio Centenario", y lo incluyó como una de las causas que precipitaron su alejamiento.

Sobre el final de su extensa carta, Carotta apuntó contra la campaña de comunicación de Novick, particularmente sus últimos spots en los que considera que "ha dilapidado cientos de miles de dólares para narrar en videos la pobreza de algunos a los que no ha tenido ni siquiera la mínima sensibilidad de ayudar, manteniendo un oprobiosa y reiterada complicidad con la izquierda frente".

También rechazó el apoyo que ha dado el Partido de la Gente a "la reforma de la Ley Orgánica Militar" así como su omisión a la hora de "exigir una clara rendición de cuentas al hoy candidato del Frente Amplio sobre el descomunal incumplimiento de las obras en Montevideo en el marco del 'Fondo Capital'".

El último párrafo de la carta dice lo siguiente: "Entendí que usted quería formar un partido político para cambiar el país, pero en realidad usted pretendía crear un nuevo negocio, esta vez de carácter político unipersonal. Elegí formar parte de un partido político, no de Cabaret Voltaire. Usted siempre fue el mismo, quien compró el producto equivocado fui yo".