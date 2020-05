Descendiendo a algunos detalles

Una vez, conversando con algunas asistentes a un curso, una de ellas comentó que en su hogar las empleadas comían antes que los dueños de casa. Alabé el proceder puesto que no es posible mejor solución. No tomo hoy partido en favor de tantas mujeres que trabajan en casas de familia, pero las aplaudo. Los horarios deben ser respetados siempre. Cuando hay invitados no hay motivo para las demoras. En todo caso, la dueña de casa con su sentido común, preparará platos que no tienen por qué entorpecer los horarios de la casa. Una empleada sabe perfectamente a qué hora pasa el ómnibus que la llevará a su hogar. Los invitados que llegan tarde a una comida en una casa de familia, entran para mí, dentro del ámbito de la mala educación. Habrá excepciones, pero muy pocas y la dueña de casa, con picardía de la buena, podrá expresar: “Perdón por no haberte esperado pero este pescado hay que servirlo a punto”.

Bueno estoy hablando de comidas. Paso al champán. Se sirve enfriado pero no congelado. Una antigua práctica familiar viene ahora a la memoria. La bebida retirada de la heladera, se coloca en un recipiente con hielo y se agrega una cuchara de sal gruesa (en España, hablan de sal gorda). Así se logra la temperatura ideal para una bebida tan exquisita.

No deseo cansarlos. Pero hemos visto cómo en la vida cotidiana se dan situaciones que, pasado el tiempo es grato recordar. No puedo dejar de relatarles algo que sucedió en una prestigiosa reunión académica. Era una cena y uno de los mozos se dirigió en voz alta a una invitada. Le dijo: “Señora, enseguida le traigo pollo porque el menú de esta noche es matambre con mixta. “ El dueño de casa palideció y se dirigió al micrófono “Pido disculpas porque el menú que se servirá es arrollado de carne con jamón, crema de palta y guarnición". Y el matambre quedó atrás.