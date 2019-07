Desconcierto opositor: el fracaso de la Concertación golpeó a los adversarios del FA

Sentarse a la mesa, sumar coincidencias y gobernar juntos son ideas que predominan en el discurso opositor desde hace un tiempo, pero que ganaron fuerza en estos días. Blancos y colorados repiten una y otra vez la palabra "coalición" en busca de vencer el dominio frenteamplista que va por su cuarto gobierno consecutivo. Sin embargo, ese objetivo se encontró este miércoles con un fracaso en el primer proyecto opositor común que puso a prueba la conjunción de esfuerzos más concreta que tuvieron en el último tiempo: el Partido de la Concertación.

El lema, que agrupó en esta edición 2019 al Partido Nacional, Partido Colorado y Partido de la Gente, no alcanzó los 500 votos que debía marcar en las elecciones internas para cumplir con los requisitos electorales que lo habiliten a competir en las próximas departamentales de 2020. Según los datos de la Corte Electoral, la Concertación obtuvo en los comicios del 30 de junio 486 votos, pese a contar con 750 miembros en sus filas.

Todos los dirigentes de los distintos sectores lo resumen en tres palabras: falta de organización. Luego de arduas negociaciones entre unos y otros, el acuerdo llegó sobre la hora y la desprolijidad quedó en evidencia. A modo de ejemplo, las listas fueron presentadas recién en el último día hábil.

"Se coordinó todo esto muy sobre el filo del tiempo. Cada sector estaba muy ocupado en su interna y realmente hubo poco tiempo para poder manejar de mejor manera el tema ", criticó el dirigente colorado Conrado Rodríguez en conversación con El Observador.

En una carta a la que accedió El Observador, que fue presentada cuando los nacionalistas debatían si debían sumarse o no a esta coalición departamental, el diputado Jorge Gandini expresó su inconformidad con el acuerdo electoral: "Prepararse para competir y ganar requiere definir antes un camino, planificarlo y luego recorrerlo con determinación".

Las pocas listas 3002 (nacional) y 3004 (departamental) en las urnas demostraron que no hubo ni camino, ni planificación, ni recorrida. Quizás estas faltas son reflejo de los "enormes desafíos" a los que se refería Luis Lacalle Pou en su primera audición de 2019 cuando hablaba de encabezar un gobierno de coalición.

Ahora, todos se culpan entre ellos. De acuerdo al registro que hizo el sector del candidato blanco, no hubo nadie de la agrupación que no contribuyera en las urnas, y tras un control que hicieron "circuito por circuito" –según dijeron fuentes políticas a El Observador– concluyeron que quienes no habían cumplido con la cuota fueron el Partido de la Gente y los colorados.

"A nosotros nos pidieron 100 votos y controlamos que todos cumplieran", respondió a esa versión Daniel Peña, líder de la lista mayoritaria del partido liderado por Edgardo Novick, y en donde se entiende que fueron ellos los que pusieron "más energía" para que el proyecto político se reeditara y quienes más destacaron el antecedente de 2015.

En un comunicado oficial del partido, cargaron -por omisión- una cuota de la responsabilidad al sector del colorado Ernesto Talvi por el fracaso de la Concertación. "En el Partido de la Gente, nos consta que la gente fue. También nos consta que Lacalle Pou y la gente de (Julio María) Sanguinetti estaban a favor de la Concertación", dice el texto, que deja afuera de la lista al candidato colorado.

Sin embargo, según contó Adrián Peña, diputado colorado del sector de Talvi, se había definido que 13 de sus agrupaciones iban a aportar 10 votos cada una, y que también diseñaron un mecanismo de confirmación para probar que cumplieran con su cuota. El sistema elegido en las elecciones de 2015, por ejemplo, consistía en enviar un mensaje a través de WhatsApp confirmando que se ensobraba la lista. El de esta oportunidad, al menos el que siguieron las agrupaciones de Ciudadanos, Peña dijo que es "reservado".

Rodríguez, diputado de Batllistas, dijo a El Observador que no hubo verificación como tal. "A la gente que aportamos se le dio la lista y bueno, uno no puede acompañar a la gente al cuarto secreto. No sé qué sucedió", sostuvo.

Plan B

Ante el fracaso de la iniciativa principal, la oposición ahora va en busca de un método que remedie el problema que le generó la falta de 14 votos.

El Partido de la Gente pegó primero y en el comunicado que emitió este jueves pone a disposición su lema como reemplazo. Desde la agrupación que lidera Edgardo Novick se presentan como "un plan B" para que "haya un cambio en el poder" montevideano. "Nosotros ponemos a disposición el Partido de la Gente para que se haga esa concertación. Lo que la gente nos pide es que nos juntemos porque es por el bien de los montevideanos", dice el texto.

Rodríguez disimula la desazón del fracaso y mira al futuro con cierto optimismo porque cree que el espíritu de la Concertación sigue estando aunque no esté el partido en sí mismo. "Hay tantas soluciones como partidos quedaron habilitados para seguir el proceso electoral hasta mayo. Inclusive un partido político puede cambiar su denominación para una elección, eso lo habilita la ley", explicó.

De todas formas y ante las eventuales opciones a futuro, la imposibilidad de llegar a solamente 500 votos producto de errores propios, prende las alarmas opositoras cuando el deseo de coalición está en boca de sus líderes.

Sin Mieres y sin Manini

Mientras Talvi no quiere incluir a Guido Manini Ríos en la mesa rumbo a un gobierno nacional, fue el mismo candidato de Cabildo Abierto meses antes quién dio la negativa para juntar esfuerzos en busca de quitar al Frente Amplio del sillón municipal. Según explicaron en aquella oportunidad, rechazaron la invitación por considerar que no era el momento de pensar en acuerdos.

Una vez que el Directorio del Partido Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado dieron el visto bueno a revivir la Concertación -tras muchas negociaciones y a solo un mes de que se terminara el plazo- comenzaron los llamados a dirigentes de otros partidos de la oposición. La respuesta positiva solo vino del lado del Partido de la Gente.

El Partido Independiente también se negó porque Mieres dijo que desarrollaría su estrategia para las departamentales luego de las elecciones nacionales.