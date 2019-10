Descuentos por doquier en los primeros seis días de noviembre

Los próximos 4, 5 y 6 de noviembre se llevará adelante la edición número 11 de la feria de comercio electrónico Ciberlunes, pero además los shoppings de Montevideo y Canelones también ofrecen tres días de descuentos del 1° al 3. Bajo la consigna conjunta Free Shoppings, proponen del 20% al 50% Off en locales adheridos, el Costa Urbana, Montevideo Shopping, Nuevocentro, Portones, Punta Carretas, Tres Cruces y Las Piedras.

Según una encuesta de Factum, el Ciberlunes se a convertido en una de las principales fechas comerciales.

Para el directivo de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), Nicolás Fernández, no se puede competir con la fecha pero claramente el objetivo que tienen las compañías que se adelantan es captar a los consumidores antes de que llegue el Ciberlunes. “No es un partido fácil porque la gente todavía no cobró el sueldo y es fin de mes”, subrayó. Sin perjuicio de esto, hay amplias propuetas de financiamiento con tarjetas -que en algunos casos incluyen un descuento extra-.

Fernández aclaró que desde CEDU no se regula la estrategia que cada marca participante implemente.

Durante el 5, 6 y 7 de noviembre quienes se suscriban a El Observador Member tendrán 50% de descuento por los primeros seis meses. Aquellos suscriptores que quieran realizar un upgrade de su categoría, durante esos tres días, podrán hacerlo al 50%.

Con motivo de adelantarse al Black Friday, que se celebrará el próximo 29 de noviembre, este año Tienda Inglesa lanzó una batería de ofertas desde este jueves hasta el domingo 3 de noviembre: habrá descuentos de hasta 50% en categorías que van desde electrónica hasta comestibles. También el lunes 4 la empresa se suma a los descuentos por el Ciberlunes.

Los shoppings aplican descuentos

En la misma línea que Tienda Inglesa, los shoppings lanzaron por los días 1, 2 y 3 una serie de descuentos que van desde el 20% hasta el 50%. El gerente general de Portones Shopping, Nelson Barreto, señaló a Café y Negocios que la propuesta intenta ser “adecuada” para todos los consumidores pero que “no necesariamente se implementó para competir con el Ciberlunes”.

Para Barreto, los descuentos que se aplican durante el evento no afectan de manera positiva al comercio local. “En el Ciberlunes se promueven descuentos que generan una percepción de la propuesta que no es tal. Cuando uno habla de descuentos al 50% y 60%, genera en el consumidor la expectativa de que es en todos los productos pero a veces es solo en uno o en una línea”, manifestó.

En relación a este punto, Fernández dijo a Café y Negocios que a todos aquellos que decidan participar, desde CEDU se exige que las ofertas presentadas sean “bien especiales pero que también haya suficiente stock. Si una empresa propone un descuento del 80% en sillas pero tiene solo una, la cámara no lo acepta”, explicó.

Para generar un diferencial, desde los centros comerciales uruguayos se decidió mejorar la base de beneficios así como permitir que, las marcas que estén dispuestas, hagan una mayor reducción. Además, con el eslogan “Mirá, tocá, probá y comprá”, se quiere hacer hincapié en que la mejor adquisición es aquella en donde el producto puede ser testeado de antemano por el consumidor. “Acá tenés la posibilidad de tener el respaldo de un shopping, de un comercio, que lo podés probar y tocar (...) tenés ciento de más alternativas” con respecto al Ciberlunes, ratificó Barreto.

El directivo de Portones Shopping dijo que las ventas en los shoppings no se ven afectadas por el evento. “Los comerciantes que participan del Ciberlunes te dicen que no les conviene porque no venden tanto y lo que venden, lo hacen barato. Entonces les preguntás por qué y te dicen porque todos lo hacen. Todo eso hace que el mercado perciba valores que no son los reales”, afirmó.

Planificar para competir

Para esta edición hay un total de 76 empresas que presentarán ofertas en el Ciberlunes, sin embargo, Fernández aclaró a Café y Negocios que muchas compañías aplican descuentos por fuera y de manera no oficial. También mencionó que el rubro que más se vendió en la edición pasada fue ropa y calzado, luego electrodomésticos y en tercer lugar artículos para el hogar.

El 74% de las personas que realizaron alguna compra en el Ciberlunes pasado, lo hicieron a través de la página de alguna de las empresas afiliadas. No obstante, Fernández subrayó que se logró hacer que la gente no “solo piense en la página web” y también acuda al lugar físico para comprar. “Las tiendas afiliadas venden por todos los canales, antes se pensaba que era solo online”, dijo. En este aspecto, más de la mitad de los usuarios retiró el producto en alguna sucursal o pick up center.

Para Fernández esto indica que las marcas se preparan mejor para la fecha y comienzan a planificar cada movimiento con más anticipación para poder competir. “Tenés sentado en una misma mesa a los grandes como MercadoLibre, pero también a medianas y pequeñas empresas”, señaló y aclaró que se logró consolidar el proceso digital para que las personas confíen a la hora de realizar una compra a través de Internet. “Esto es provocado por una clara maduración de la inclusión financiera y por un mercado online que crece exponencialmente”, justificó el directivo.

Si bien el momento de estancamiento económico tiende a provocar una erosión en las ventas, Fernández aclaró que las marcas ven en el Ciberlunes una oportunidad para vender más y poder generar un “reenganche” con el mes de diciembre. “La gente está en modo oferta, siempre se va a vender más que en un mes común”, mencionó.

El directivo de CEDU dijo que una de las ventajas que tiene el evento es que nadie “dueño de la fecha”. Así como históricamente el descuento del IVA se lo relaciona con los shoppings o el Día de la Madre no es asociado a ninguna organización, el Ciberlunes tiene un marco regulatorio llevado adelante por la cámara pero este organismo es sin fines de lucro, por lo tanto todo el dinero que entra, es destinado para el evento.

Para esta edición, Fernández espera que se aumente el número de transacciones y lograr llegar a más personas a través de las distintas campañas publicitarias que se realizan. Cabe aclarar que, según los datos del año pasado, se llegó a dos millones de personas a través de redes sociales.