Desde Fattoruso y Barrocas hasta lo nuevo de Billie Eilish, cinco discos para descubrir este mes

Lejos - Luis Angelero

Exguitarrista de la banda Boomerang, Angelero (que también se desempeña como productor) debuta como solista con este disco arraigado con firmeza en el pop, pero que también tiene destellos de rock y hasta una presencia murguera pasada por un tamiz electrónico en uno de los puntos más altos de este debut, la canción Te tengo al lado. Hay pasajes bailables, otros más introspectivos, letras directas y personales, y un camino definido a nivel musical en un trabajo compacto (son nueve canciones) y sólido, en este estreno que se perfila como uno de los picos de la música nacional en este año, y que tiene en Desesperación y Algo fugaz a sus potenciales hits.

Happier than ever - Billie Eilish

A sus 19 años, Eilish es sin muchas dudas una de las principales estrellas pop del mundo en este momento. Por eso, este segundo disco se ha convertido en uno de los grandes eventos musicales del 2021. En él, la estadounidense reflexiona sobre su fama juvenil y el impacto que ha tenido en su vida (Getting Older), sobre la sexualización de su cuerpo que enfrentó en los últimos tiempos (el casi recitado Not my responsibility), y se despacha en Your power con una devastadora crónica sobre una relación abusiva. Con las melodías y los ritmos hipnóticos y oníricos de su hermano Finneas como base, Eilish sigue trazando la línea comenzada por su trabajo previo y repasa de forma honesta y confesional su vida como ícono cultural, en una demostración de poder por la que es difícil no sentirse cautivado.

El lugar – Kuropa

El cantautor Diego Kuropatwa tiene ya un recorrido hecho en la música local, con tres discos publicados, todos galardonados en los Premios Graffiti. El lugar es su cuarto disco, una colección de diez canciones sutiles y evocadoras, que se meten entre lo folclórico –y lo folk, además de pasajes candomberos– y consolidan a su autor dentro de la profusa tradición de cantautores locales. La ternura y el amor se cruzan con las referencias a la naturaleza campestre, en un repertorio lleno de colores y luz, en el que participan como invitados Carmen Pi y Rubén Olivera (con quien el autor de este disco grabó un trabajo conjunto en 2009), con sonidos cálidos y letras poéticas, en el que predominan las guitarras y la voz de Kuropa, pero bien rodeado por una banda expansiva y arreglada.

Welcome 2 America – Prince

Que complejo el asunto de los discos póstumos. Pueden ser un intento más o menos grosero por parte de abogados, discográficas, familiares y demás deudos de agarrar algunos billetes más ahora que ya no habrá giras o canciones nuevas, o pueden ser materiales interesantes tanto para fanáticos como para el público general, un canto del cisne desde el más allá que no desentona con la obra publicada en vida. Por suerte, este disco está más cerca de esa segunda categoría. Si bien sus canciones fueron grabadas hace una década, fueron encontradas y publicadas ahora, pero esa diferencia temporal no se nota. En su disco más cercano a la canción protesta, Prince (fallecido en 2016) se mete con el racismo estadounidense, la tecnología, la desinformación, el capitalismo feroz, y para no perder la costumbre, con el sexo. Sin ser un trabajo perfecto, es disfrutable y sólido, con la sensualidad de siempre del autor, pero también con un toque más duro y hasta casi profético.

Nuevo HA Dúo - HA Dúo

La dupla compuesta por Hugo Fattoruso y Albana Barrocas produjo su tercer disco, sucesor de Neo y Canciones y áereos. Por un lado se recopilan cinco canciones grabadas en estudio, y por el otro tres registros en vivo de la participación del dúo en el ciclo Letra y Música de la librería Mundos Invisibles. Fattoruso vuela libremente con sus teclados y sintetizadores por encima de las programaciones y la percusión de Barrocas, en una demostración de virtuosismo planteado en una encrucijada en la que lo electrónico y el jazz se cruzan con el candombe (En los balcones), el folclore (Valsesito Criollo) y hasta con la música brasileña, en la percusión de Siete en Re, la única canción del álbum que incluye letra. Un disco de ambientes que tiene un componente experimental pero no por ello menos hipnótico.