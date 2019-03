Después de la denuncia de violación, Thelma Fardin publicará un libro

La denuncia por violación que Thelma Fardin realizó contra Juan Darthés a fines del año pasado implicó una serie de repercusiones que pusieron a la actriz en el foco del ojo mediático.

Ahora que el caso es bien conocido y se convirtió en la bandera de la campaña de redes sociales Mirá cómo nos ponemos, seguida por varias mujeres e integrantes del colectivo Actrices Argentinas, salió a la luz que Fardin escribirá un libro contando su historia.

La denuncia que radicó la argentina fue en referencia a una situación que vivió cuando tenía 16 años durante la gira de Patito Feo –tira infantil que compartía con el actor 28 años mayor que ella.

Como referente y militante feminista, Fardin asistió el pasado 8 de marzo a la marcha masiva que se realizó en Buenos Aires por el Día Internacional de la Mujer. Ese mismo día anunció a través de sus redes que se sumaría al catálogo de escritores de Editorial Planeta.

“En este día tan especial, les comparto esta noticia”, escribió la actriz junto al hashtag #AhoraQueSíNosLeen, en referencia a una campaña que lanzó Planeta donde también se incluye el reciente libro de la actriz y modelo Calu Rivero (que denunció en 2017 a Darthés por acoso).

Según informó La Nación, la escritora argentina Paula Pérez Alonso será la editora del relato sobre la experiencia de Fardin. Por ahora no se saben más detalles de la publicación.

"Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. A ver... no pagué el alquiler este mes. Ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones: quién me sostiene emocionalmente, quién me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar, porque... ¿quién me va a contratar en este momento como actriz?", dijo Thelma en una entrevista para la revista argentina Ohlalá! la semana pasada. Dado que su situación económica no se vio favorecida por la gran movida mediática que supuso su denuncia y posterior activismo feminista, la publicación del libro supone –además de la posibilidad de narrar su historia al detalle– una nueva fuente laboral.