Detuvieron a Xavier Ferrer Vázquez, la ex pareja de Moria Casán, por amenazas y extorsiones

La policía argentina detuvo en la madrugada de este jueves a Xavier Ferrer Vázquez, ex pareja de Moria Casán, por amenazar y extorsionar al dueño de un taller mecánico con el que habría discutido fuertemente en el pasado.

La detención se produjo en el barrio porteño de Recoleta y a Ferrer Vázquez le fueron incautadas un arma de fuego con noventa municiones, así como también sus teléfonos celulares y un vehículo BMW propiedad de su hermana.

Según un comunicado de la policía argentina, Ferrer, "mediante el uso de armas de fuego y golpes de puño en algunas oportunidades y otras haciendo uso de manoplas metálicas, golpeó salvajemente a comerciantes dedicados al rubro de taller de chapa y pintura, para 'acelerar' los trabajos que les daba para realizar."

Según la comunicación, este tipo de presión era frecuente de parte de la ex pareja de la diva argentina, y en algunas oportunidades lo hacia en solitario y otras acompañado de varios hombres más.

Ferrer Vázquez fue detenido bajo la figura delictiva de “coacción agravada”. El hombre ya había estado preso durante un tiempo en 2007 en el Penal de Marcos Paz por haber sido hallado culpable de posesión de autos robados.

Ferrer Vázquez estuvo en pareja con Moria Casán entre 2002 y 2006, aunque su separación no fue en los mejores términos. En una entrevista con El Diario de Mariana luego de la ruptura, el empresario había dicho lo siguiente, según recoge Infobae: “Ella tiene que decir es la one. Yo no digo que me queda bien una corbata, voy y me la pongo. Yo no soy tan inseguro, ella perdió las causas que me hizo, las perdió todas. Mi hizo una de calumnias e injurias y la perdió. Yo nunca salí a hablar y me dejé decir barbaridades, ‘chorro’, todo es mí y ella dice que me pagó todo. Ella tiene la necesidad de agraviar, yo no”.