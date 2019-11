Mercosur en la encrucijada: el mal relacionamiento de Fernández y Bolsonaro empañan el resurgir del bloque

Tras más de veinte años de negociaciones, la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea significó un resurgir del bloque, que había visto amenazada su existencia tras un largo período de estancamiento.

En julio, Tabaré Vázquez, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez sonrieron para la foto de familia en Santa Fe mientras Sebastián Piñera y Evo Morales, integrantes de los estados asociados, posaban a su costado sin imaginar que a los pocos meses les estallarían conflictos internos que los pondrían en jaque.

Los cuatro líderes se verán las caras por última vez dentro de dos semanas cuando participen de la cumbre presidencial que se realizará en Bento Gonçalves, un municipio de Río Grande del Sur ubicado a poco más de una hora de Porto Alegre en el que la situación regional será uno de los temas que afrontarán. La victoria de Alberto Fernández en Argentina, y las elecciones en Uruguay dejan al bloque en una encrucijada, ya que la orientación de las principales potencias volverá a chocar.

La decisión de Bolsonaro de fijar el 5 de diciembre como fecha de la reunión generó la molestia del presidente electo de Argentina, ya que será apenas cinco días antes de que asuma el mando. El señalado como posible canciller argentino Felipe Solá lo consideró como una "falta de respeto a la transición”, principalmente teniendo en cuenta que el tema central será la reducción inmediata del arancel externo común. “Bolsonaro ha dicho que lo quiere rebajar fuertemente y el presidente Macri acepta ir a una reunión el 5 de diciembre con semejante tema”, señaló en una rueda de prensa.

Los líderes de los gigantes sudamericanos tienen un mal relacionamiento y no han tenido intención de ocultarlo. Es más, todos sus gestos apuntan a un daño en las relaciones aunque Bolsonaro ha dicho que ejercerá el pragmatismo. El brasileño no saludó al argentino por su victoria en las elecciones de octubre y no estará presente el 10 de diciembre en Buenos Aires. En su lugar enviará al ministro de Ciudadanía, Osmar Terra.

AFP

Aunque quedan pocos meses de gobierno, en la cancillería uruguaya vienen siguiendo con atención el tire y afloje entre ambos ya que entienden que si bien hay mayor simpatía con Fernández, las intenciones de Bolsonaro de reabrir el Mercosur son beneficiosas para Uruguay.

El anuncio del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, de que estaban negociando un acuerdo de libre comercio con China, realizado el miércoles en paralelo a la reunión del Brics, fue observado con “interés” y visto con “buenos ojos” por la cancillería uruguaya, dijeron a El Observador fuentes del Palacio Santos.

Es que en 2017, pocos meses después de Vázquez retornara de China con la propuesta de avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC), el gobierno hizo un estudio jurídico que concluyó que podía negociar por fuera del Mercosur. El informe contemplaba la posibilidad de avanzar con el país asiático por la senda bilateral y refería al alcance de la decisión del Mercosur N°32/00 cuya extendida interpretación ataba de manos al gobierno uruguayo para negociar por fuera del bloque regional.

Diego Battiste

Si bien el tema central de la cumbre será la decisión de Bolsonaro de reducir inmediatamente en un 50% el arancel externo común, en la cancillería uruguaya esperan que los brasileños presenten un “reporte” acerca de la posibilidad de avanzar en el acuerdo con China.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, –y canciller en caso de que Daniel Martínez gane las elecciones– expresó en diciembre del 2018 durante la cumbre en Montevideo la “necesidad” de revisar este arancel, que actualmente que se ubica en un promedio de 14%.

Una de las resoluciones que deberá tomar Vázquez es si incorpora en la delegación a integrantes del gobierno electo, aunque las probabilidades son diferentes si gana Martínez o Lacalle Pou.

Frío entre las potencias

Uno de los temas que distancia a Bolsonaro y Fernández es el acuerdo con la Unión Europea (UE), celebrado por Uruguay y cuyo texto continúa siendo revisado jurídicamente para luego someterse a discusión por los parlamentos de cada país.

En la campaña electoral, el argentino adelantó que no descartaba "revisar los acuerdos" que Macri estaba firmando por el mundo. "No me asusta la firma de un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado", dijo.

Camilo dos Santos

El otro tema que ha debilitado la relación es la cercanía de Fernández con Lula Da Silva. Su visita a la cárcel en Curitiba enfureció a Bolsonaro y la posible presencia del expresidente brasileño en la asunción de Fernández molestó en Planalto. Durante una cena del Grupo de Puebla, Fernández dijo que “le encantaría contar” con la presencia de Dilma Rousseff y Lula da Silva. En el encuentro, Fernández admitió que Rousseff le preguntó: “¿Será prudente eso? y que su respuesta fue que no contaba la prudencia porque había que "estar con los perseguidos”, según consignaron los medios argentinos.

“Nos vamos a preparar para lo peor, porque lo que fue anunciado hasta el momento del paquete económico del presidente electo argentino es una receta que nosotros conocemos, porque ya fue adoptada por Brasil en el pasado, y sabemos que fracasa”, dijo Bolsonaro semanas atrás en una entrevista a Estadão.