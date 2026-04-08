Inumet actualizó la alerta amarilla por "vientos fuertes" y dejó sin efecto la naranja: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este miércoles la advertencia vigente y dejó sin efecto la de nivel naranja, manteniendo una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes.

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La nueva advertencia rige desde las 09:00 y será actualizada a las 12:00, con una probabilidad superior al 75%. Según el organismo, el fenómeno responde a una depresión atmosférica que se profundiza sobre el sureste del país.

En este escenario, se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con rachas de entre 60 y 80 km/h, provenientes del sector suroeste.

Las zonas comprendidas por la alerta incluyen localidades de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. En particular, abarca todo el departamento de Rocha, mientras que en el resto de los departamentos afecta áreas puntuales como Río Branco, Lago Merín, Los Talas y Vergara, entre otras.