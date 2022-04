Diego Scotti fue reeelecto presidente de la Mutual pero la oposición impugnó la votación

Diego Scotti seguirá al frente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el gremio de los jugadores de fútbol, por los próximos cuatro años. Así lo decidieron sus socios en un acto eleccionario que se llevó a cabo este lunes pero que fue impugnado por la lista opositora.

La lista 2018, que encabezó Scotti logró 629 votos contra 130 de la lista 1950 comandada por Andreé "Varilla" González. Votó el 70% de los habilitados que eran alrededor de 1.200: los futbolistas con contrato de los 16 clubes de Primera división y de los 12 de la Segunda División Profesional, además de 300 socios honorarios.

Con esa votación, el oficialismo se quedó con seis de los siete cargos de la directiva y la oposición solo con uno, que en principio ocuparía González.

Varilla González y Scotti posaron juntos para Referí por la tarde

A Scotti lo acompañaban en la lista 13 nombres: Mitchell Duarte, Sergio Pérez, Maximiliano Russo, Cristian Sena, Andrés Lamas, Fabricio Santos, Rodrigo Odriozola, Mathías Cardacio, Esteban Conde, Ignacio De Arruabarrena, Juan Castillo, Álvaro Fernández y José Luis Tancredi. Pérez, Russo y Duarte estaban integrando la directiva.

Scotti asumió como presidente en junio de 2020 luego de que Michael Etulain renunciara a su cargo. Etulain había sido electo en 2018 luego de que la Mutual fuera intervenida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que terminó desplazando a las autoridades encabezadas por Enrique Saravia.

Esta, a través de su abogado Gumer Pérez, impugnó el acto eleccionario por estar en franco desacuerdo con el hecho de que las elecciones no se realizaran completamente en la sede de la Mutual sino que se hiciera un traslado de las urnas a los lugares de entrenamiento de cada uno de los clubes de Primera y Segunda División Profesional.

"La elección se dio en el marco de irregularidades estatutarias y reglamentarias que fueron lamentables y con absoluta falta de garantías", dijo en Hora 25 que se emite por AM 770.

"La lista 1950 presentó su lista de candidatos en tiempo y forma con Jonathan Píriz como presidente, pero él sufrió una suerte de amenazas o violencia privada que fue denunciada ante la Justicia Penal. Y luego empezaron actos irregulares que pusimos en conocimiento del MEC al que denunciamos que esta situación en particular no está contemplada en los estatutos", dijo Pérez aludiendo al traslado de las urnas.

¿Por qué se hizo el traslado de las urnas?

La comisión electoral de la Mutua, integrada por Juan Álvez, Sebastián Fernández y Robert Flores propuso, para que participe la mayor cantidad de socios de las elecciones y que, en el marco de la pandemia de coronavirus, no se aglomeren 1.200 personas en la Mutual, que en la sede de la gremial votaran los 300 socios honorarios y que siete u ocho urnas recorrieran los entrenamientos de los planteles, en donde los futbolistas podrían sufragar en un lugar reservado de las instalaciones de cada club.

la semana pasada, la lista opositora rechazó que se llevara a cabo este método interponiendo un recurso de amparo. Adujeron que las dos listas debían estar de acuerdo para que las elecciones se llevaran a cabo de esa forma y que la 1950 lo rechazaba. El oficialismo se presentó a declarar a la Justicia por ese recurso interpuesto y luego, a instancias del MEC, al que habían consultado por el tema sometieron el formato de votación a una asamblea de socios que con un 97% de votos favorables les dio el visto bueno.

"El estatuto marca que las elecciones se tienen que hacer en la sede de la Mutual. Pero acá una comisión electoral, nombrada por el oficialismo, creó un reglamento electoral que violentó al estatuto cuando un reglamento no puede pasarle por arriba al estatuto que es como la Constitución o la Biblia para las instituciones", declaró Pérez.

"Esta comisión directiva y electoral entendió que podía trasladar urnas y en un hecho insólito las trasladaron a los clubes. Esto es sentido común: la Mutual es una gremial de jugadores y la patronal son los clubes. Es como que haya elecciones en la banca, en AEBU, y lleven sus urnas a los bancos; no tiene el más mínimo sentido común", agregó el abogado.

"Cerro y Liverpool se resistieron a recibir las urnas y lo entendemos porque es absolutamente viable lo que hicieron", agregó.

Gumer Pérez

"En ese marco también se dio una serie de irregularidades en la integración de las listas porque candidatos que no están en condición reglamentaria de estar, como (Andrés) Lamas que no tiene contrato e integra una lista. El horario de votación también fue impuesto. Para cualquier elección se impone una carga horaria de 10 a 19 horas, pero esta fue una elección digitada, había estar a lo que decidiera la comisión electoral que marcó horarios para uno de los clubes", expresó Pérez.

"Lo más triste de todo es que a determinado horario la Mutual cerró sus puertas y convocó a la Policía. Hubo votantes que llegaron y debieron dar explicaciones a la Policía para poder votar, lo cual le pone otra perla a este collar de irregularidades de un acto poco democrático donde se impuso un criterio ilegal y antiestatutario", declaró el abogado.

"Hicimos la denuncia ante el MEC y llegaremos hasta las últimas consecuencias incluso si hay que llevaron ante la Justicia. La imagen de la Mutual está bastante avasallada en los últimos tiempos", dijo. "Lo de Peñarol es otro hecho inusual: le pusieron la votación estando fuera del país", expresó Gumer Pérez.

La resolución que adopte el MEC es recurrible ante el Poder Ejecutivo, su órgano jerarca, y luego cabe la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

"Hay una elección gremial de una comisión directiva que está hace cuatro años en el poder y esto es un manotón de ahogado al verse acorralada por una lista opositora por sus referentes que son jugadores por todos conocidos de ahora y de antes como Andreé "Varilla" González, Gargano, Maxi Pereira, Mario Orta, Carlos Aguilera, Enrique Peña o Ruben Sosa, una cantidad de referentes, pero acá se utilizaron estos métodos que no son a mi criterio métodos convencionales para decir que las elecciones fueron hechas en un ámbito libre y democrático", afirmó Pérez antes de conocer el resultado de la votación.

"Impugnar implica poner en tela de juicio el contralor de la elección, la lista 1950 recurrió al auxilio de la Corte Electoral, se contrataron en forma privada agentes de contralor, un escribano que labró acta de todo lo actuado, lo del traslado irregular de las urnas, porque no se entiende la lógica, salvo que se intente obtener un triunfo forzado a la ley. Esto es muy sencillo: al quebrarse la lógica de la legalidad hay que a apegarse al reglamento y la Mutual tiene un estatuto que en su artículo 51 dice que las elecciones serán en la sede social estableciéndose circuitos cada 250 afiliados para votar, y va de suyo que esos circuitos deben estar en la Mutual, en la sede social, por lo que no es lógico el traslado de las urnas a los clubes que son los empleadores de los jugadores, es imposible eso", concluyó Pérez quien también criticó a la directiva de Scotti por renunciar a un ingreso anual de US$ 500 mil que pagaba Tenfield por derechos de imagen y que estos cuatro años funcionó por los US$ 600 mil que le dejó en caja la directiva de Saravia.