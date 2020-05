Primeros 138 tests de coronavirus a trabajadores del turf tuvieron resultado negativo

Los primeros 138 tests realizados a personal del turf dieron negativo, según confirmó a El Observador el presidente de la Asociación de Criadores, Pablo Salomone.

La hípica fue el primer rubro deportivo en anunciar su retorno a la actividad tras el inicio de la emergencia sanitaria y está previsto que se concrete este fin de semana. El regreso se dio luego de que los trabajadores del turf insistieran al gobierno en la importancia de una actividad que emplea a unas 50 mil personas, en su gran mayoría de escasos recursos. El gobierno definió un protocolo basado en la realización de tests a los protagonistas y esta semana llegaron los primeros resultados.

"Fueron 340 tests que se hicieron hasta ayer. Los primeros 138 que vinieron dieron todos negativos. Se testeó al 100% los jockeys, y a una muestra de peones, entrenadores y criadores", dijo Salomone, y destacó que los trabajadores y empresarios del rubro fueron quienes solventaron los estudios.

"Esto es el bolsillo de los trabajadores, porque los tests se lo está pagando entre los propietarios y peones. Se resolvió que el 5% de los ingresos vaya destinado a pagar los tests", afirmó.

"Somos la única actividad que se paga sus propios tests", dijo Pablo Salomone, presidente de la Asociación de Criadores.

"A su vez estamos ayudando al Poder Ejecutivo y la sociedad a testear dos zonas que no estaban en la prioridad. De nuestro personal, la gran mayoría de los testeados vive en el entorno de los dos hipódromos (Maroñas y Las Piedras). Es una forma directa de tener un testeo de esa población", agregó Salomone.

Según contó Salomone, las gremiales del turf aportaron unos US$ 100 mil a través de fondos de garantías para reanudar la actividad.

Edison Rodríguez, presidente del gremio de los jockeys, explicó días atrás a El Observador cómo se gestionó el testeo. "Averiguamos por todos lados y gratis no sale. Si no tenés síntomas ni en la mutualista ni en Salud Pública lo hacen. Por eso hay que ir a un laboratorio privado. Los primeros que averiguamos salían $ 4.600, pero conseguimos un mejor precio. Nos costó $ 2.890 (por test). Los vamos a repetir cada 15 o 20 días”, afirmó.

Rodríguez también explicó por qué razón el turf vuelve antes que otras prácticas deportivas: “El Hipódromo es grande para la cantidad de gente que va a circular. El ingreso de los caballos se hará en forma independiente de modo tal que no se crucen los peones. Los jockeys van a estar bien distanciados y al no haber público se utilizará el palco para que no se amontonen en su cuarto. A diferencia de otros deportes, estamos todos muy separados. Desde que surgió la pandemia nunca hubo un caso positivo en Maroñas”.

El dato de los tests negativos se suma a los más de 400 estudios realizados en la industria de la construcción. Si bien los números no implican que no haya ningún contagiado en esos sectores, los expertos advirtieron que es un indicio de la "aparente baja prevalencia" del virus en el país.