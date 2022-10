Dignificar la política

Un amigo chileno me envió por Whatsapp un video y me dijo: “No podés dejar de verlo”. Cuando vi que duraba una hora me desanimé un poco. Pero mi amigo insistió: “Vale la pena. Es la presentación de la diputada española Cayetana Alvarez de Toledo en un seminario organizado por el Grupo Security en Santiago el día 3 de octubre en el que también habló el prestigioso economista chileno Ricardo Caballero”. Con ese estímulo me adentré en el video y confieso que me impactó muy positivamente. El video está disponible en YouTube. Y si no tiene una hora disponible con media le basta, porque es lo que dura la exposición de la parlamentaria española. La otra media hora son preguntas a ambos expositores. Muy interesantes, pero no tanto como la presentación inicial.