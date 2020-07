Diputada de Cabildo Abierto sobre el aborto: "Es una pena de muerte sin juicio a un inocente"

La diputada suplente de Cabildo Abierto Sabina Calvo dijo este jueves en medio del debate en la Cámara de Diputados por la Ley de Urgente Consideración que el aborto "es una pena de muerte sin juicio de un inocente al que no se le dio posibilidad de defensa alguna".

La intervención de Calvo, representante por Salto, fue en en medio del debate, artículo por artículo, del capítulo de seguridad de la ley, que comenzó a ser discutido a las 10:00 de este jueves.

Calvo , suplente de Rodrigo Albernaz, comenzó su exposición diciendo que había escuchado "con mucho asombro" cómo en la Cámara de Representantes "parece defender al delincuente, en lugar de defender al ciudadano que cumple las leyes".

"Se habla mucho de la defensa a la vida, de los derechos humanos o que no hay pena de muerte. Pero en los gobiernos anteriores se aprobó la ley de interrupción del embarazo. Pregunto, ese niño dentro del vientre de su madre, que no hizo nada malo, no delinquió, no mató, no violó, ¿no tiene derecho a la vida? ¿Quién lo defiende?", se preguntó, generando el reclamo de los legisladores del Frente Amplio, que reclamaron que la legisladora estaba fuera de tema.

"Yo escuché con respeto, no está fuera de tema porque estamos hablando de lo mismo", respondió Calvo y agregó que los tratados internacionales a los que suscribió Uruguay reconocen la vida desde la "concepción".