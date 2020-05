Diputados de Cabildo Abierto se reunieron con el ministro Heber por UPM

Diputados de Cabildo Abierto se reunieron con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para informarse sobre las negociaciones entre el gobierno y la empresa UPM.

El encuentro fue este miércoles, en la sede ministerial, donde los legisladores fueron recibidos por el ministro Luis Alberto Heber y el subsecretario Juan José Olaizola.

La génesis del encuentro fue la propuesta de Eduardo Lust de convocar al Parlamento a representantes del Poder Ejecutivo para que explicaran por qué no rescindieron el contrato firmado en 2017, valiéndose de una cláusula que daba margen para hacerlo. Una de las opciones era llamar a sala a Heber y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, pero al final no prosperó.

El viceministro Olaizola definió el encuentro como una reunión de trabajo en la que cada diputado expresó su visión sobre el tema, en vez de mostrar una postura como bancada. Allí, Lust hizo énfasis en la pregunta de si el gobierno estaba de acuerdo o no con el contenido del contrato y con la inversión.

El abogado constitucionalista aseguró que "no se dijo nada nuevo en la reunión" y sigue pensando que el Poder Ejecutivo "dejó pasar la oportunidad" de prescindir del acuerdo. No obstante, no quiso adelantar si tiene previsto impulsar alguna acción desde su banca en Diputados.

A partir del encuentro con Heber y Olaizola, los representantes de Cabildo Abierto se comprometieron a definir una postura como bancada y analizar si corresponde insistir con el tema. La reunión con la ministra Arbeleche quedó descartada.

El diputado Rodrigo Albernaz contó que este miércoles, los jerarcas se refirieron a las posibilidad de que la empresa aporte más dinero en las inversiones adicionales a la segunda planta de celulosa, ubicada en Pueblo Centenario, Durazno. La anterior administración se comprometió a realizar ciertas inversiones, como construir o arreglar carreteras y caminos aledaños, y el Poder Ejecutivo busca que UPM financie o anticipe el pago de esas obras.

La opción de llamar a sala a los ministros de Economía y Transporte no prosperó. Después de que el abogado anunciara por Twitter su intención, los senadores y diputados de Cabildo Abierto acordaron pedir una reunión reservada en el entendido de que era una forma neutral de obtener información que no sembraría dudas sobre las intenciones del partido.