Diputados oficialistas convocan a Radío al Parlamento por criticas al proyecto de internación de adictos

El secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, será convocado al Parlamento por los diputados de la coalición de gobierno para dar explicaciones sobre su rechazo al proyecto de ley de internación de los adictos mediante voluntad anticipada, y por la dirección de su política a cargo del organismo.

Distintos diputados de la coalición marcaron diferencias con el titular de la Secretaría a raíz de su posición fijada en una entrevista con El Observador, según informó El País.

El proyecto, impulsado por las diputadas Nibia Reisch (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto), establece la posibilidad de que personas adictas firmen una voluntad anticipada ante un escribano que permita internarlos en momentos de crisis.

Radío dijo que ese proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, "no resuelve nada", y además "es perjudicial", lo que llevó a la Comisión de Adicciones de Diputados a llamar al secretario a dar explicaciones, junto al presidente de la JND y prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

"Acá se pretende que alguien sea privado de libertad sin intervención judicial. Lo que se hace es cuestionar a la academia en términos de qué es lo que se ofrece como tratamiento. Todos los integrantes de la academia de este país fueron a la Cámara de Representantes y expresaron su disconformidad con este proyecto. Hay como una obsesión por la privación de libertad que en algunos casos yo creo que está indicada pero no como el tratamiento sino como un lugar geográfico, un componente para el tratamiento", sostuvo el secretario.

Las declaraciones de Radío despertaron críticas en los distintos partidos que integran la coalición de gobierno. El diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano dijo a El País que el representante del Partido Independiente "no está a la altura del cargo que tiene que ejercer", aunque aclaró que es el presidente, Luis Lacalle Pou, quien debe definir si debe ser removido.

Camilo dos Santos

Según el nacionalista Álvaro Dastugue la política de Radío al frente de la JND "no representa a los votantes de la coalición de gobierno"

Sodano declaró que su opinión sobre el proyecto no corresponde, y que estar al frente de la JND no implica convertirlo en un "kiosco cannábico". En entrevista con El Observador, Radío expresó su deseo de transformar la política del marihuana, en busca de más variedades de cannabis, más puntos de venta y universalizar el acceso.

Según la diputada Nazmi Camargo, la política del secretario “va en dirección opuesta a lo que la mayoría de los integrantes de la coalición" se "comprometieron" con sus votantes, y enfatizó en que "en este momento, y por cómo esta trabajando, "no tiene respaldo político". "Lo que dice Radío va en total oposición a lo que hablamos en la campaña como Cabildo Abierto”, aseguró.

Desde el Partido Nacional el diputado Álvaro Dastugue remarcó que la política de Radío al frente de la JND "no representa a los votantes de la coalición de gobierno". "Creo que el Frente Amplio lo único que ha logrado en sus 15 años es bajar la percepción de riesgo aumentando el consumo y Daniel continuó esa orientación", indicó.

Cruce con Madres del Cerro

"Me detestan, me aborrecen porque les digo la verdad", dijo Radío sobre Madres del Cerro

El proyecto de ley, que busca internar a adictos que previo a una crisis por el consumo firmen una declaración que así lo permita, fue propuesto por la organización Madres del Cerro. "Estamos hablando de gente que está desesperada esperando una solución y no son una familia ni dos, son más de 15.000", dijo sobre este grupo la diputada nacionalista Virginia Fros, en declaraciones a El País.

Tras la entrevista de Radío a El Observador, el colectivo publicó un comunicado en Facebook del presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina Claudio Izaguirre, que sostiene que el secretario de la JND "es una vergüenza para Uruguay y para Latinoamérica", tras "burlarse" de su agrupación y dejar al gobierno uruguayo como "un grupo de promotores del consumo y la venta de drogas". Desde Madres del Cerro se preguntan si Radío, a quien en otra publicación llaman "chinchulín", cuenta con el apoyo del presidente, Luis Lacalle Pou.

Radío mantuvo un encuentro con la organización por este proyecto pero el vínculo con Madres del Cerro no es bueno. "Me detestan, me aborrecen porque les digo la verdad y la mejor manera que encontraron de despreciarme fue poner mi foto en el Facebook y decir Radío miente, justamente porque no miento, porque les digo la verdad", aseguró a El Observador.