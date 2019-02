Director blanco respaldó accionar del BCU por supuesta transferencia de Maduro

El jueves pasado autoridades del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrieron al Parlamento convocados por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi (sector de Lacalle Pou) para responder a dos temas.

Uno era la denuncia del diputado opositor venezolano Carlos Paparoni, que días atrás señaló que el gobierno de Nicolás Maduro intentó sin éxito transferir fondos por cifras millonarias a cuentas del sistema financiero uruguayo desde Portugal. Un segundo tema era el crecimiento de los depósitos de no residentes en la filial local del Banco Bandes.

La delegación del BCU negó estar en conocimiento de una transferencia millonaria frustrada del gobierno de Maduro. También puntualizó que la suba de depósitos del Bandes es parte de su operativa regular.

El presidente del BCU Alberto Graña explicó en detalle cómo se hacen las transferencias de fondos, cómo se documentan y cómo se controlan. Allí dijo que cuando se realiza una transferencia de estas características, no importa el monto, se formaliza a través de mensajes electrónicos interbancarios (swift) utilizados en los sistemas financieros internacionales, para que el dinero pase de las cuentas de un banco hacia otro.

“Ningún mensaje swift llegó en ningún momento al Banco Central del Uruguay. ¿Qué quisieron hacer los titulares de cuentas en el Nuevo Banco (Portugal)? No lo sabemos ni nos corresponde saberlo, porque no es tarea nuestra entrometernos en lo que haga dicho banco. Lo que sí sabemos es que si eso efectivamente hubiera ocurrido, obviamente, íbamos a poner en marcha todos los mecanismos de control de la operación y origen de fondos”, afirmó Graña en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados, según la versión taquigráfica.

También aclaró que la plata no pasa directamente de un banco a otro, sino a través de corresponsales. Si hubiera existido alguna venida de capitales del Novo Banco de Portugal hacia Uruguay habría pasado primero por el J.P. Morgan que es corresponsal del BCU. Ahí habría operado un doble filtro: los controles del JP Morgan y luego los del BCU, según Graña.

En otra parte de la sesión tomó la palabra el director del BCU en representación del Partido Nacional Washington Ribeiro (sector de Jorge Larrañaga). Su intervención fue corta y en ella respaldó los dichos de Graña.

“El Banco Central no puede explicar por qué no sucedió lo que no sucedió; no lo sabe explicar. Puede explicar lo que sucedió. Y puede explicarlo hasta donde el secreto bancario nos lo permite”, apuntó Ribeiro.

Y luego prosiguió: “Si el presidente del Banco Central dijo que no existieron los US$ 1.200 millones, no existieron. Si existió el intento y fracasó, no lo podemos explicar. A Uruguay nunca intentó llegar ese dinero. Si de octubre a la fecha, hubo intentos de hacer transferencias por parte de Bandes, a través del Novo Banco, no se concretaron”, añadió Ribeiro

El diputado Goñi calificó como “insatisfactorias” las respuestas que dio el BCU en el Parlamento. “Tenemos elementos de muchas fuentes. Hubo intento de transferencias desde Portugal y el BCU teniendo la oportunidad de precisarlas no lo hizo”, afirmó ese día en rueda de prensa. El diputado volvió a insistir en que se investigue si el aumento de transferencias de no residentes hacia el Bandes Uruguay son operaciones licitas.